Renfe denuncia incumplimiento de servicios mínimos y Semaf aplaza la huelga del jueves

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Madrid, 10 nov (EFE).- Renfe ha denunciado el incumplimiento de los servicios mínimos previstos para la jornada de huelga convocada este martes por el sindicato de maquinistas Semaf al cifrar en un 41,5 % las supresiones globales de estos servicios en las actividades comerciales y en un 55,38 % en las públicas.

La compañía ha señalado esta tarde en un comunicado que hasta las 18:00 horas se habían suprimido más de la mitad de los servicios mínimos en Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia durante la jornada de huelga que, hasta esa hora, contaba con un seguimiento del 33,2 %, según Renfe.

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El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado tres días de movilizaciones para reclamar al Ministerio de Transportes y las principales empresas y organismos públicos del sector el cumplimiento de los acuerdos de seguridad ferroviaria del pasado mes de febrero que requieren la aprobación y la modificación de leyes y diversa normativa sobre la industria.

Tras la huelga de 24 horas de hoy, los maquinistas del grupo Renfe estaban convocados a paros parciales para este jueves, pero finalmente Semaf ha decido aplazarlo al 23 de noviembre ante la aprobación del real decreto ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector.

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Sin embargo, el sindicato de maquinistas ha decidido mantener la convocatoria del d17 de noviembre que engloba a todo el colectivo de conducción tanto de la compañía pública como de Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

Para la huelga de este martes, el Ministerio de Transportes había fijado unos servicios mínimos en Cercanías en función de diferentes franjas horarias (en horario punta, del 75 % y, en el resto del día, del 50 %); en Media Distancia, del 65 %; en Alta Velocidad/Larga Distancia, del 72 %, y, en Mercancías, del 20 %.

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Sin embargo, Semaf ha reconocido que hay algunas circulaciones que no están saliendo, pero lo ha achacado a que la empresa "no está siendo capaz de gestionar adecuadamente los trenes programados en condiciones de huelga".

El sindicato también ha asegurado que este martes "se están cumpliendo los servicios mínimos", que, no obstante, tacha de "abusivos y más teniendo en cuenta que mañana (el día de huelga general) son bastante menores".

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Además, Semaf ha dicho que le llama la atención que, en una huelga ferroviaria, los ferroviarios tengan servicios mínimos "mucho más altos" que en una que va de otros asuntos ajenos al sector.

Por el contrario, Renfe ha subrayado en un comunicado esta tarde que las supresiones en los servicios mínimos de alta velocidad y larga distancia han afectado a 9.234 personas viajeras, siendo la conexión con la Comunidad Valenciana y el Corredor Mediaterráneo la más afectada con el 64,1 % de trenes suprimidos y más de 5.000 viajeros afectados.

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Renfe ha apuntado también que se han cancelado un 47,6 % de los trenes AVE en total y un 87,5 % de los servicios Euromed.

En el corredor Nordeste, que afecta a las conexiones entre Madrid, Aragón y Cataluña, los trenes suprimidos, según las mismas fuentes, han ascendido a un 23,8 % y han afectado a 1.761 personas.

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La supresión de servicios mínimos en las actividades públicas de Renfe -Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia- se estima que ha afectado a más de 653.000 personas, con los mayores problemas en la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid, con un 91,87 % de trenes suprimidos.

Renfe ha afirmado en el comunicado que "respeta profundamente, como no podía ser de otro modo, el derecho a huelga de sus profesionales, pero lamenta que el incumplimiento de los servicios mínimos establecidos esté provocando graves perjuicios a las personas viajeras". EFE

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(foto) (vídeo)