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Renée Slegers: "El Barcelona tiene un ADN muy marcado; tendremos que ser disciplinadas"

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Sant Joan Despí (Barcelona), 10 nov (EFE).- La entrenadora del Arsenal, Renée Slegers, ha destacado la identidad de juego y la calidad del Barcelona, al que se enfrentará este jueves en la Liga de Campeones, y ha advertido de que su equipo deberá jugar con "mucha disciplina" para competir ante el vigente campeón de Europa.

"El Barcelona tiene una identidad muy marcada y una calidad extraordinaria. Tiene una manera de jugar y un ADN muy especial. Ante el Liverpool tuvimos menos posesión y el jueves puede volver a suceder. En ese caso, tendremos que jugar con mucha disciplina, pero también sabemos que contamos con una enorme calidad", ha asegurado la preparadora neerlandesa.

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En la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Slegers ha rememorado la victoria del Arsenal ante el Barcelona en la final de la Liga de Campeones de Lisboa, uno de los momentos más especiales de su trayectoria, y ha asegurado que el conjunto londinense afronta este nuevo enfrentamiento con ilusión y consciente de la exigencia del desafío.

"Lisboa fue uno de los momentos de los que me siento más orgullosa. Hicimos un gran trabajo y recuerdo especialmente toda la preparación y el camino hacia el estadio. Fue un momento muy especial. Ahora hemos estudiado al Barcelona y afrontamos un nuevo partido con muchas ganas", ha explicado.

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La entrenadora neerlandesa ha pronosticado un encuentro muy igualado y ha subrayado la importancia de ofrecer una buena versión para aspirar a la victoria. "Creo que será un partido muy disputado, tanto en el juego como en el resultado. Nos enfrentamos a un rival de muchísima calidad y tendremos que hacer un gran partido", ha señalado.

En cuanto a la situación de la plantilla, Slegers ha confirmado que la lateral Ona Batlle, exjugadora del Barcelona, ha viajado con la expedición pese a arrastrar algunas molestias. "Es positivo", ha apuntado la técnica, que no ha despejado las dudas sobre su disponibilidad para el encuentro del jueves.

Asimismo, ha elogiado a la delantera Alessia Russo, a quien ha definido como una de las principales referentes del vestuario del Arsenal por su compromiso y su aportación dentro y fuera del terreno de juego.

"Es una de las líderes del equipo. Tiene un carácter fantástico, cuida mucho de sus compañeras y trabaja muy duro. Es un modelo para todas. Es una futbolista total: marca goles, presiona y participa en muchas facetas del juego. Es muy importante para nosotras", ha destacado.

Por último, Slegers ha resaltado el ambiente que espera en el Spotify Camp Nou y la conexión entre el Barcelona y su afición, aunque también ha puesto en valor el respaldo que recibirá el Arsenal desde la grada, con el desplazamiento de alrededor de un millar de seguidores ingleses.

"Es un estadio fantástico y estoy segura de que habrá un gran ambiente. Tendremos a unos 1.000 aficionados que viajarán desde Londres y trataremos de conectar con ellos al máximo para que se sientan orgullosos de nuestro equipo", ha concluido. EFE

avm/jl

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