Redondo afirma que Vox "no es una alternativa, es una involución a tiempos muy oscuros"

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Santander, 10 nov (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este martes que Vox "no es una alternativa" sino "una involución a tiempos muy oscuros", y ha alertado contra el "negacionismo de la violencia de género" y la "vuelta atrás en derechos".

Redondo ha lanzado este mensaje en un encuentro con periodistas antes de ser reconocida por el PSOE de Santander en la séptima edición de los premios Carmen Alborch.

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A preguntas sobre su valoración de la entrevista de este lunes al líder de Vox, Santiago Abascal, en el programa 'La Revuelta' de Televisión Española, la titular de Igualdad se ha preguntado "qué se puede esperar de un negacionista".

"Vox, cuando entra en la ecuación, no es como alternativa política, es como una involución a tiempos muy oscuros de este país. Y no se puede blanquear la involución, no se puede blanquear la vuelta atrás en derechos y no se puede blanquear el negacionismo de la violencia de género", ha advertido.

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La titular de Igualdad ha lamentado que este ha sido nuevamente un año muy duro para la violencia machista, con 44 mujeres asesinadaso, además de todas las que sufren día a día esa forma de violencia.

"Quien hace de eso chanza, quien niega que esa realidad que viven muchísimas mujeres y que sufren a diario tantas mujeres sea una verdad, es una persona que desde luego no merece estar en política y no merece representar al pueblo español", ha concluido.

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En cuanto al premio Carmen Alborch, que concede el PSOE de Santander, Ana Redondo se ha mostrado muy satisfecha de recoger un reconocimiento que lleva el nombre de una mujer que admira y a la que, ha reconocido, recuerda con muchísimo cariño. "Incluso hay algunas personas cerca de mi partido que me dicen que me parezco a ella", ha señalado.

"Para mí es un auténtico honor, un placer", ha incidido la ministra de Igualdad, quien ha insistido en su reconocimiento a Carmen Alborch "como una mujer que dejó una huella imborrable y una impronta en la cultura, pero también en la democracia de este país". EFE

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