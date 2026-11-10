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Ramon Vilalta (RCR) vaticina que la IA supondrá una mejora para la arquitectura

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Girona, 10 nov (EFE).- Uno de los fundadores de la firma RCR de Olot (Girona), Ramon Vilalta, que obtuvo con su despacho en 2017 el premio Pritzker, considerado el nobel de arquitectura, vaticina que la inteligencia artificial (IA) supondrá una mejoría para el sector, aunque admite que tendrá un coste para determinados perfiles profesionales.

Vilalta ha participado este martes en Girona en el foro Off BTM, organizado por la Fundación Lluís Coromina, la Fundación Guitart y EFE como apéndice del BTM de Lloret de Mar y dedicado igualmente a la IA, pero en esta ocasión focalizado en el ámbito de la arquitectura.

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En su opinión, esta tecnología, que RCR empieza a integrar en su trabajo, comportará ese aumento de "nivel y calidad, porque desplazará la arquitectura a otro nivel".

"Viviremos otra arquitectura, otro momento, otra época", ha señalado Vilalta, convencido de que este salto inédito trastocará a este y al resto de sectores.

Desde ese convencimiento, ha reconocido que este tipo de avances de tanta envergadura difícilmente pueden darse sin afectar "a un determinado número de personas de la sociedad, es complicado que el sistema pueda aguantar la sacudida y, a la vez, compensar distorsiones o problemas que genere".

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En lo que ha insistido es en la velocidad que alcanza la implementación de la IA y ha señalado que RCR la utiliza todavía poco, pero desde la conciencia de que es necesario acometer el uso de esta tecnología "porque es evidente que será un salto tan grande que si no te metes te quedas fuera".

Este arquitecto entiende la IA como un instrumento y recuerda otros que han aparecido a lo largo de las últimas décadas, aunque "no han sido tan poderosos".

"Esta vez -ha subrayado-, no es algo sectorial, es un cambio de paradigma que lo transforma todo, es un cambio muy bestia y va muy rápido".

Ramon Vilalta ha sido uno de los participantes, junto al artista Roc Parés y al empresario Andreu Rodríguez, en el Off BTM, moderado por Ricard Planas, director de la Fundación Lluís Coromina, que se ha enmarcado en el Año Gaudí y en Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026. EFE

(Foto)

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