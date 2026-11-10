Óscar López: "Nos encanta derrotar a las encuestas; somos especialistas"

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Mula (Murcia), 10 nov (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho este martes en Mula (Murcia) que al PSOE le "encanta derrotar a las encuestas", algo en lo que en ese partido son "especialistas".

Acompañado por la cabeza de lista al Congreso por la comunidad murciana en las elecciones del 29N, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha atendido a los medios de comunicación antes de participar en una asamblea abierta del partido en la localidad, donde ha recordado su experiencia en los anteriores comicios nacionales.

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"En 2023 yo estaba allí. Era director de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recuerdo bien el día de la convocatoria" y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "repartiendo ministerios. Se quedó con las ganas y le va a pasar lo mismo porque es que esta vez, incluso, vamos más fuerte que entonces", ha afirmado López.

El ministro ha asegurado estar "absolutamente convencido de que va a seguir habiendo un Gobierno de progreso y la mejor prueba es ver lo nerviosa que está a la derecha", lo que significa que el PSOE "va bien".

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Ha pedido el apoyo y la continuidad de un Gobierno que cree "que le ha sentado muy bien a este país, pues España hoy va a tener récord de empleo y de crecimiento económico apostando además por políticas sociales justas, justas" que "demuestran que le conviene a la mayoría tener un gobierno progresista capaz de esa combinación".

También para que se "siga avanzando frente a esa ola ultra que por fin retrocede en Brasil, en Estados Unidos y que no tiene sentido que avance ahora en España", ha remachado.

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Respecto a la huelga general de este miércoles, "respeto máximo y absoluto a un derecho constitucional ejercido por quienes defienden un mundo mejor, salarios justos, sanidad y educación públicas de calidad, el derecho a la vivienda", ha señalado antes de calificar de "intolerables" las palabras de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "que lleva no sé cuántos días insultando a los sindicatos: ayer los llamó mafia y hoy, basura".

"Es verdaderamente increíble que en el siglo XXI, en una democracia avanzada como la española, en un Estado social de derecho como es España, donde los sindicatos juegan un papel esencial, donde han mejorado la vida de todos nosotros durante décadas luchando por mejores condiciones para los trabajadores, que haya dirigentes, presidentas autonómicas, que se permitan decir eso (...). Es más propio de toda España respetar esa huelga", ha abundado.

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Preguntado por la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), con las que hay que mostrar "más empatía", según sus palabras, ha indicado que "acude y acudirá siempre a todos los de Estado que haya y en este religioso el Gobierno va a estar plenamente representado" con el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y varios ministros. EFE

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