Misa Rodríguez: "La clave será estar juntas y evitar que tengan su día de cara a puerta"

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Sant Joan Despí (Barcelona), 10 nov (EFE).- La portera canaria del Arsenal, María Isabel Rodríguez 'Misa', ha apelado al trabajo colectivo y la solidez defensiva para afrontar el encuentro de este jueves frente al Barcelona, un rival del que conoce bien su potencial ofensivo y ante el que considera fundamental mantenerse unidas para evitar que encuentre su mejor versión de cara a portería.

"Conozco muy bien al Barcelona y soy consciente del potencial ofensivo que tiene, con Pajor, Pina y Graham, que están firmando una gran temporada. La clave será mantenernos juntas como equipo, ser sólidas defensivamente y evitar que tengan su día de cara a puerta", ha resumido la internacional española.

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Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Rodríguez también ha valorado su adaptación al conjunto londinense, que ha calificado de "muy fácil" desde el primer momento. En este proceso, ha reconocido que la presencia de la internacional española Mariona Caldentey en el vestuario también ha sido de ayuda.

"Tengo unas compañeras increíbles. Todo el personal del Arsenal hace que puedas centrarte exclusivamente en el fútbol. Por mi parte, siempre he intentado conectar con ellas desde el primer día, superar la barrera del idioma y adaptarme lo más rápido posible", ha explicado.

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En el plano individual, la exguardameta del Real Madrid se ha mostrado satisfecha con su progresión desde su llegada a Inglaterra y ha asegurado que atraviesa un buen momento de forma. Asimismo, ha destacado las condiciones que ofrece el fútbol inglés, especialmente la oportunidad de competir en grandes estadios y ante numerosos aficionados.

"No quiero comparar una liga con la otra, pero sí es cierto que ahora que vivo en Inglaterra puedo experimentar cada fin de semana cómo se vive el fútbol aquí. Es envidiable contar con las facilidades y la posibilidad de jugar en grandísimos estadios. Creo que el fútbol se vive de una manera muy diferente y esa es, sin duda, una de las grandes diferencias", ha concluido. EFE

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avm/jl