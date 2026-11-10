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Manex Lozano amplía su contrato con el Athletic hasta 2030

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Bilbao, 10 nov (EFE).- El Athletic Club ha alcanzado un acuerdo con Manex Lozano para ampliar el contrato del delantero del filial hasta el 30 de junio de 2030, con "una opción automática de prolongarlo" por parte de la entidad rojiblanca, según anunció la entidad.

Lozano (Pamplona, 2007) llegó a Lezama en el verano de 2023 procedente del Oberena. Después de una temporada en el Juvenil de Honor, con el que marcó 23 goles en 33 partidos, comenzó el curso 2025-2026 en el Basconia y disputó la Liga de Campeones Juvenil, en la que anotó seis tantos en otros tantos encuentros.

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El pasado mes de enero, el atacante fue cedido al Racing de Santander, con el que disputó cuatro partidos de LaLiga Hypermotion, en los que marcó dos goles, y la eliminatoria de Copa del Rey frente al Barcelona. A comienzos de febrero sufrió durante un entrenamiento la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El delantero centro se encuentra en la última fase de recuperación de esa grave lesión y se espera que en las próximas semanas se incorpore a los entrenamientos del Bilbao Athletic.

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La renovación de Lozano es la tercera de un futbolista del filial anunciada en los últimos días, después de las del extremo Christian Imga, hasta 2031, y el central Iker Monreal, en este caso hasta 2029. EFE

ibn/jmv/cmm

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