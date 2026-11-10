Extremadura cancela transporte público y actividad de centros de día en el norte cacereño

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Mérida, 10 nov (EFE).- El Gobierno extremeño ha acordado cancelar el servicio de transporte público por carretera en la zona norte de la provincia de Cáceres, donde también se suspende la actividad en los centros de día y de mayores, ante la alerta roja por lluvias intensas, así como de fuertes vientos.

Estas medidas, que afectan a cerca de 80 municipios donde residen unas 69.400 personas, han sido adoptadas en el seno de la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) celebrada esta tarde en Mérida y que ha presidido el vicepresidente y consejero de Interior, Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Emergencias, Abel Bautista.

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En dicha reunión también se ha acordado mantener la situación operativa 1 tanto del Plan de Protección Civil ante Inundaciones (Inuncaex), dado el aviso rojo por lluvias en el norte de Cáceres, como del Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex) motivada por la alerta naranja por vientos que afecta a toda la comunidad autónoma.

Los fenómenos meteorológicos adversos por lluvias y viento asociados al paso de las borrascas Bruna y Charles también han motivado (fue acordado este mediodía) la suspensión de la actividad docente en toda la región, han informado fuentes del Ejecutivo extremeño.

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En el ámbito sanitario, los centros de salud y consultorios de toda la comunidad autónoma mantendrán su actividad normal, aunque las citas médicas en las que no sea imprescindible la presencialidad, se aconseja realizarlas por teléfono.

En el área de atención a la dependencia, en la zona norte de Cáceres en alerta roja se suspende la actividad en los centros de día, incluido el transporte, mientras que en el resto de la región, se suspende solo el transporte y los centros permanecerán abiertos.

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A lo largo de este martes -hasta las 18,30 horas- el Centro Coordinador de Emergencias de Extremadura 112 ha atendido medio centenar de incidentes, la mayoría de ellos consistentes en balsas de agua en carreteras u objetos que dificultaban o impedían el tránsito en vías de comunicación. EFE