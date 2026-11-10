El mundo de la cultura se vuelca con la huelga del 11N contra quienes quieren "degradarla"

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Madrid, 10 nov (EFE).- Destacadas personalidades del mundo de la cultura han llamado este martes a sumarse a la huelga general del 11N contra quienes pretenden "degradar" la cultura, la educación o la sanidad y para reivindicar el futuro de los jóvenes, "la identidad de las ciudades" y que "el teatro pueda seguir yéndose de gira".

Así lo han expresado distintos artistas como Ana Belén y Víctor Manuel, Miguel Ríos, Luis García Montero, Lucía Álvarez, Juan José Artero, Rosa León, Juanjo Artero o Ana Botto en el acto ‘Cultura y Democracia’ convocado por UGT y CCOO junto a la Unión de Actores y Actrices un día antes del paro estatal.

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Un acto en el que han querido hacer muy presentes a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y a los maquinistas del sector ferroviario, a la que los convocantes han dedicado palabras de cariño y reconocimiento.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha invitado a secundar esta huelga "muy justa y muy justificada" porque "tiene un compromiso con la vivienda" y con todos "los que están siendo abusados y expulsados" de las suyas, y también con los servicios públicos, con la sanidad y con la enseñanza públicas.

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Y en todo ello "la cultura siempre está defendiendo la paz frente a las guerras, los derechos humanos frente al genocidio, la vivienda frente a la especulación". "Cualquier gobierno que salga en las elecciones del día 29 tendrá la obligación de escucharlos, de escucharnos", ha concluido.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de que "pocas veces" se ha estado "ante un momento tan trascendente para la historia de los países, de los pueblos y, sobre todo, de las clases".

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Así, ha alertado de los que están "desarrollando un programa político involucionista", con una "anticultura" de "confusión, ruido y caos" frente a los cuales hay que anteponer "una lectura alternativa del mundo".

"No vale sólo con abscisas y coordenadas, no vale sólo con datos macroeconómicos, no vale solo con tener los datos que ahora mismo tienen una economía como la española: necesitamos un alma", ha zanjado.

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Ana Belén y Luis García Montero han invocado la figura de Federico García Lorca leyendo el célebre pasaje que el poeta pronunció con motivo de la inauguración de la biblioteca pública de su pueblo natal, Fuente Vaqueros.

También la actriz y directora Lucía Álvarez ha rescatado palabras del poeta granadino: "Hay un enjambre de monedas furiosas. Federico García Lorca nos avisó desde Nueva York para que tuviéramos cuidado", ha comenzado. Y ese "enjambre de monedas furiosas pretende degradar la cultura y la educación para que sus víctimas sean manipuladas con facilidad", ha añadido.

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Rosa León ha interpretado 'Al alba', una canción que nunca pensó que "tendría que volver dedicar a la derecha y la extrema derecha", mientras que Víctor Manuel ha arrancado los aplausos del público con dos de sus temas más icónicos, 'El cuélebre' y 'Déjame por Dios que coja aire'.

También Ana Belén ha sorprendido con 'Desde mi libertad', mientras que Miguel Ríos ha levantado al auditorio con su 'Himno de la alegría'.

"Es una huelga por la vida, por el derecho a existir. Es una huelga por el futuro de nuestros jóvenes, para que no se pierda la identidad de las ciudades y para que el teatro pueda seguir yéndose de gira", ha resumido el actor Juanjo Artero. EFE

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