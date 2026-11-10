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El Festival de Cine de Almería homenajea a Landa con documental de su vida y trayectoria

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Almería, 10 nov (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) ha rendido homenaje al actor navarro Alfredo Landa con la proyección especial de ‘Landa’, un documental dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid que invita a redescubrir su vida y trayectoria.

Según una nota, la sesión, celebrada en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa, se enmarca en la XXV edición del certamen, que este año ha reforzado su apuesta por el género documental para recuperar la memoria cinematográfica.

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La cinta huye del retrato puramente biográfico para proponer un recorrido desde el popular fenómeno del ‘landismo’ hasta el reconocimiento unánime de la profesión, alcanzado gracias a la versatilidad del actor y su evolución hacia papeles de mayor profundidad dramática.

Para construir esta aproximación humana, la película reúne material inédito y testimonios tanto de familiares como de compañeros de profesión. Entre los participantes destacan sus hijos, Alfredo e Idoia Landa Imaz, así como nombres de la industria como Luis Alegre, María Bardem, Enrique Cerezo, Víctor García León, Miguel Rellán y Antonio Resines.

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En esta misma línea de recuperación histórica, FICAL continuará su programación documental el próximo jueves con la proyección de ‘Forqué. El oficio de hacer cine’, de Gaizka Urresti y Rafael Maluenda, centrado en el legado del productor y director José María Forqué. EFE

mma/fs/ros

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