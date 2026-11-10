El dúo estadounidense Sports llega a Madrid y Barcelona este noviembre con su nuevo disco

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Barcelona, 10 nov (EFE).- El dúo estadounidense de dream pop Sports, formado por Christian Theriot y Cale Chronister, regresa a España con dos conciertos en la Sala Changó de Madrid el próximo jueves, día 12, y en la sala Razzmatazz de Barcelona el viernes 13 para presentar 'Sports', su nuevo disco homónimo.

Estas dos fechas se dan dentro de su esperada gira europea, que también pasa por ciudades como Londres, París, Berlín o Milán.

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Originarios de Oklahoma, Sports se ha consolidado como una de las propuestas más queridas de la escena indie internacional gracias a una combinación de sonido dream pop, soul electrónico y psicodelia suave.

La banda, nacida de la amistad entre Theriot y Chronister, alcanzó el éxito viral con su tema 'You are the right one', que supera los 180 millones de reproducciones en Spotify.

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Desde entonces han publicado tres discos que los han convertido en un referente del pop alternativo más elegante y emocional, cuestión culminada este 2026 con el nuevo 'Sports'. EFE

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