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El arzobispo de Toledo pide esclarecer las causas del accidente de Urda y que no se repita

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Toledo, 10 nov (EFE).- El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha pedido este martes durante la homilía en la misa por los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda que "se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia" como la sufrida.

"La memoria de quienes han perdido la vida nos exige trabajar por la seguridad y por el valor de cada vida humana", ha afirmado Cerro Chaves, quien también ha reclamado que la "unidad y la solidaridad" vividas por este accidente se traduzca "en un compromiso firme" para que se asuman dichas responsabilidades y los familiares tengan justicia.

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Durante la misa en la Catedral de Toledo, a la que asisten los reyes, numerosos representantes de diversas instituciones del Estado y unos 150 familiares de víctimas y heridos, Cerro Chaves ha reconocido el trabajo de los servicios de emergencias, profesionales sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, voluntarios, y de todos los que respondieron "con generosidad ante esta tragedia". EFE

(foto) (vídeo)

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