Dolor en Santa Olaja (León), el pueblo del agente fallecido en una explosión en Oviedo

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León, 10 nov (EFE).- El pueblo leonés de Santa Olaja de la Varga, de unos cien vecinos, llora la muerte del agente de Policía Nacional Juan José Rodríguez, natural de esa pequeña localidad, que ha fallecido este martes a los 65 años en una explosión registrada en un inmueble del barrio de Villafría, en Oviedo.

El Ayuntamiento leonés de Cistierna, al que pertenece la localidad de Santa Olaja de la Varga y en su representación los grupos políticos de UPL, PSOE y PP, ha expresado en una declaración institucional su más profundo dolor y consternación por la muerte.

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"Su fallecimiento supone una pérdida irreparable para su familia, sus amigos, sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía y para todos los vecinos de Cistierna y de la Montaña Oriental Leonesa. Juan José representa los valores de compromiso, entrega, responsabilidad y vocación de servicio público", han señalado.

El ayuntamiento ha trasladado su pésame y cariño a los familiares y allegados del agente y ha expresado su solidaridad con sus compañeros y con todo el Cuerpo Nacional de Policía en estos momentos de profundo dolor.

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"Asimismo, expresamos nuestro deseo de una pronta y satisfactoria recuperación del agente herido en el mismo acto de servicio, trasladándole todo nuestro apoyo y solidaridad", concluye la declaración institucional.

Durante la intervención en la que ha fallecido este subinspector de la Unidad Especial de Guías Caninos también ha muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de tres años que se encontraba actuando junto a su guía, Juan José, ha informado la Policía Nacional a través de su perfil en la red social X.

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Otro agente de la Policía Nacional ha resultado herido muy grave en esa misma explosión registrada a primera hora de este martes en un edificio en el que poco antes se había producido un tiroteo por un conflicto vecinal que ha dejado herida a una joven de 17 años.

La Policía Nacional mantiene un amplio dispositivo para tratar de localizar al presunto autor de los disparos y propietario de la mochila que contenía un artefacto explosivo, quien ya ha sido identificado y que podría ir armado. EFE

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