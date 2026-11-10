Andalucía reclama al Gobierno medidas urgentes en la línea ferroviaria con Madrid

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Sevilla, 10 nov (EFE).- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes instar al Gobierno central a adoptar "medidas urgentes" para garantizar la seguridad ferroviaria y recuperar la confianza de los ciudadanos en este medio de trasporte, así como la realización de una auditoría integral de la conexión entre Andalucía y Madrid.

En rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la vicepresidenta tercera del Gobierno y portavoz del Ejecutivo, Carolina España, junto al consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, han explicado las medidas reclamadas por el grupo de trabajo creado tras el accidente de Urda (Toledo) que engloba a varias consejerías.

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El Gobierno andaluz ha reclamado también al Ejecutivo central la creación de una Mesa de Trabajo con el Ministerio de Fomento para realizar un seguimiento de las medidas que se adopten en esta materias y conocer los plazos en los que se pudieran acometer dichas medidas. EFE

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