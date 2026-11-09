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El venezolano Rondón, cerca de coronarse por segunda vez máximo goleador en México

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Redacción Deportes, 8 nov (EFE).- El venezolano Salomón Rondón anotó su gol número 16 con Pachuca y se perfila como máximo goleador del torneo Apertura mexicano a una jornada del fin.

Rondón, de 37 años, marcó de penalti el sábado en la goleada de Pachuca por 1-4 sobre Atlas. Aventaja por 5 a Henry Martín, una distancia que parece hacer de la última fecha del certamen sólo un trámite para que termine como mejor anotador por segunda vez en México.

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El caraqueño logró su primer galardón en el Clausura 2024, también con Pachuca. En aquella ocasión compartió el título con el colombiano Diber Cambindo, el uruguayo Federico Viñas y el local Uriel Antuna.

Cada uno marcó 8, la cuota más baja para este logro en la historia de los torneos cortos en México, que data de 1996.

Hasta la decimosexta jornada del Apertura 5 equipos tienen asegurado su lugar en la fase final a la que avanzan los 8 primeros.

El campeón Cruz Azul, líder con 32 puntos, seguido de América (30), Guadalajara (30), Toluca (27) y Atlas (27), ya SE clasificaron.

A Santos Laguna, que marcha sexto con 25, le basta un triunfo para asegurar su lugar.

Para los dos lugares restantes, aún tienen posibilidades, León, que suma 23 puntos, Pachuca y Tijuana (22 cada uno) Monterrey y Pumas tienen 21.

En la fecha destacó la goleada por 4-0 de Toluca sobre Monterrey, el empate 2-2 entre Pumas y América, la victoria del Cruz Azul por 2-3 sobre Tigres y el triunfo de Santos Laguna por 0-2 sobre Atlante.

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Juárez venció por 0-1 sobre San Luis, Necaxa por 1-0 sobre Tijuana.

El telón de la decimosexta jornada cayó con la victoria de Puebla por 0-2 sobre Querétaro y el empate 1-1 entre León y Guadalajara. EFE

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