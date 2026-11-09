El tiempo inestable se mantiene este lunes en la Península con lluvias y vientos fuertes

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Madrid, 9 nov (EFE).- La situación de inestabilidad se mantendrá el lunes en la Península debido al paso de frentes asociados a la borrasca Bruna, situada en el Atlántico, con lluvias fuertes y persistentes en el noroeste y oeste peninsular, Montes de Toledo, Sistema Central y las sierras de Cádiz y Málaga, con rachas muy fuertes de viento en algunas zonas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la Península y Baleares predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos y se registrarán precipitaciones generalizadas, más abundantes e intensas y localmente con tormenta en la vertiente atlántica.

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Se prevé que las precipitaciones lleguen a ser fuertes y persistentes, con acumulados significativos en el oeste y sur de Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el Sistema Central, Extremadura, Montes de Toledo, Andalucía occidental y las sierras de Cádiz y Málaga.

Serán probables las brumas y nieblas matinales en los interiores del tercio este peninsular, el valle del Ebro y los entornos de montaña. Además, se esperan brumas asociadas a los frentes, que serán más densas y persistentes en zonas altas de montaña. Habrá heladas débiles en los Pirineos.

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En Canarias, se esperan intervalos nubosos, con probables chubascos moderados en puntos de las islas de mayor relieve; con descenso de temperaturas y rachas muy fuertes de viento del oeste en las islas más montañosas en la madrugada, que irán amainando a flojo o moderado.

Las temperaturas máximas descenderán en el suroeste peninsular y el oeste de Galicia y subirán en las mesetas, el sureste, Baleares, Ceuta y Melilla. Las mínimas aumentarán de forma generalizada en Baleares y en la Península, de forma notable en regiones de la mitad norte.

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Se espera viento moderado de componente sur en la mayor parte de la Península y en Baleares, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en litorales atlánticos gallegos y las montañas del centro y norte peninsulares.

En Alborán, el viento de levante rolará a poniente, y en el resto del Mediterráneo, será flojo de dirección variable.

- GALICIA: cielos nubosos y cubiertos, con probables brumas en zonas altas del interior y de la fachada atlántica. Precipitaciones débiles a moderadas generalizadas que, en el tercio occidental, podrán ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de alguna tormenta ocasional.

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Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la mitad oriental; máximas en ligero descenso o con pocos cambios en la oriental, salvo ascensos locales en La Mariña.

Vientos moderados, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas altas del interior, donde podrán superarse localmente los 70 km/h, y en zonas expuestas del litoral de la fachada atlántica, con registros por encima de 80 km/h.

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- ASTURIAS: cielos muy nubosos o cubiertos. Precipitaciones débiles y dispersas, más probables en la Cordillera donde pueden ser localmente moderadas. Temperaturas mínimas en ascenso, más acusado en el litoral oriental; máximas en ligero ascenso.

Vientos moderados, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera, donde podrán superarse los 90 km/h.

- CANTABRIA: cielos muy nubosos o cubiertos. Precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el interior donde pueden ser localmente moderadas. Temperaturas mínimas en aumento, pudiendo ser notable en el centro y litoral; máximas en ligero ascenso.

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Vientos moderados, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas de montaña y del interior, pudiendo superarse los 80 km/h en Liébana y Cantabria del Ebro, y los 90 km/h en zonas del Centro y valle de Villaverde.

- PAÍS VASCO: posibilidad de brumas y nieblas en el entorno del Ebro y este de Álava. Cielos con intervalos nubosos o cubiertos. Precipitaciones, débiles en general, más probables y persistentes en la mitad meridional y en el litoral oriental.

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Temperaturas mínimas en aumento notable en gran parte de la comunidad; máximas en ligero ascenso. Vientos moderados, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes que podrían superar los 70 km/h en zonas altas de la Llanada Alavesa y los 80 km/h en la provincia de Guipúzcoa, tanto en el interior como en zonas costeras.

- CASTILLA Y LEÓN: Probables brumas y bancos de niebla matinales, más probables en zonas de montaña. Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones persistentes en el tercio sur de Ávila y Salamanca, Sanabria y localmente en el tercio oeste; pueden ser fuertes en el tercio sur e ir acompañadas de alguna tormenta.

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Temperaturas mínimas en ascenso, moderado a notable; máximas en ligero a moderado ascenso o con pocos cambios en el resto. Viento moderado, con algún intervalo fuerte; probables rachas muy fuertes en el Sistema Central y localmente en montañas del norte.

- NAVARRA: posibilidad de brumas y nieblas en el entorno del Ebro y oeste de la comunidad. Cielos con intervalos nubosos o cubiertos. Precipitaciones, débiles en general. Temperaturas mínimas en aumento, localmente notable; máximas con pocos cambios o ligeros ascensos.

Vientos flojos y moderados, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes que podrían superar los 70 km/h en la Vertiente Cantábrica y el entorno de las Sierras de Aralar y Urbasa, y los 80 km/h en Pirineos.

- LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto con alguna precipitación débil. No se descarta alguna bruma matinal. Temperaturas mínimas en notable ascenso; máximas en ascenso, que no se descarta notable en la Ribera Alta, y ligero en el resto. Viento flojo a moderado.

- ARAGÓN: cielo muy nuboso, con lluvia en general débil, que en el Pirineo puede ser localmente moderada y persistente. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado y localmente notable en la depresión del Ebro y puntos del sistema Ibérico; máximas con pocos cambios.

Viento flojo ocasionalmente moderado, del este en la mitad norte y del sur en la mitad sur.

- CATALUÑA: cielo muy nuboso y lluvia débil, que será poco probable en el cuadrante nororiental. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado y localmente notable en la depesión central y Ampurdán; máximas con pocos cambios.

Viento moderado en el Ampurdán y flojo en el resto, de dirección variable.

- EXTREMADURA: alguna bruma matinal. Cielo nuboso o cubierto. Precipitaciones persistentes en zonas de montaña y tercio sur y que pueden ser fuertes e ir acompañadas de tormentas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas con cambios ligeros, predominando los descensos.

Viento moderado, sin descartar alguna racha muy fuerte en montaña.

- COMUNIDAD DE MADRID: probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Sierra, y en la parte más suroccidental principalmente en zonas altas donde podrán ser densas. Cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas y alguna tormenta ocasional, que serán persistentes en la Sierra y en la parte más occidental de Sur Vegas y Oeste, tendiendo a remitir.

Temperaturas mínimas en aumento, más acusado en la mitad oriental; máximas sin cambios salvo ligeros descensos en la mitad sur de la Sierra y ligeros ascensos locales en el tercio sur. Viento flojo, moderado con rachas fuertes en el sureste que irá rolando con intervalos moderados. En la sierra, alguna racha muy fuerte de forma puntual.

- CASTILLA-LA MANCHA: Probables brumas o nieblas matinales y vespertinas en zonas montañosas de toda la región, en algunas zonas será densa. Cielo nuboso o cubierto, con alguna tormenta ocasional y lluvias débiles a moderadas generalizadas.

Las precipitaciones serán persistentes en Montes de Toledo, Sierra de San Vicente y montes del Norte y Anchuras, con probables acumulados de 40 litros en 12 horas en Sierra de San Vicente y en Montes de Toledo. Temperaturas mínimas en aumento; máximas en aumento, en descenso o con pocos cambios. Viento flojo a moderado.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo muy nuboso, con lluvia débil y dispersa en el interior de la mitad norte. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos muy nubosos, con probables precipitaciones débiles, más probables en las sierras del norte de la región; tendiendo a quedar intervalos de nubes bajas y medias. Temperaturas en ascenso, salvo mínimas del interior sin cambios. Vientos flojos a moderados variables.

- BALEARES: intervalos nubosos aumentando a cielo cubierto, sin descartar alguna precipitación débil, aislada y ocasional que pueda ir acompañada de barro. Temperaturas en ascenso, especialmente las mínimas. Viento entre flojo y moderado.

- ANDALUCÍA: cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas, que podrán ser persistentes en zonas de la mitad occidental de la comunidad; ocasionalmente fuertes o muy fuertes y acompañadas de tormentas.

Temperaturas mínimas en ascenso, de forma local con pocos cambios en el extremo occidental; máximas en ascenso, en descenso o sin cambios. Vientos flojos a moderados, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral atlántico y en puntos de las Cordilleras Béticas.

- CANARIAS: intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones ocasionales, principalmente en vertientes oeste, y en Lanzarote. A partir del mediodía crecerá la nubosidad de evolución en vertientes este y nordeste, con probabilidad de precipitaciones.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento entre flojo y moderado, en especial en zonas altas de las islas montañosas. Probables rachas muy fuertes en cumbres centrales de Tenerife. EFE