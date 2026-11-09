Albares: "La ola que arranca en Brasil y EE.UU. va a seguir en España"

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Madrid, 9 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, cree que la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil y el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos influirán en los comicios generales de España del próximo 29 de noviembre.

"Estoy seguro de que esa ola que arranca en Brasil y sigue en Estados Unidos va a llegar a España", ha expresado Albares en una entrevista con el diario El País que se publica este lunes.

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El ministro ha explicado que "en España hay un modelo, que es el que representa este Gobierno progresista, centrado en la gente, en las necesidades concretas de las personas, de respeto al derecho internacional, al multilateralismo. Y hay otro que cree en la confrontación y en la ley del más fuerte".

Preguntado sobre si la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, algo que afecta a 163.020 personas, pone en duda la legitimidad de las elecciones, ha respondido que "el voto en el exterior no es riesgo ni amenaza para la integridad electoral".

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"El voto emitido en el exterior es muy minoritario, por el número de personas que pueden votar y por el número de personas que acuden a votar, no llega ni siquiera al 10 %. El impacto electoral está por debajo del 1 % y es raro que cambie cualquier resultado. En 2023 cambió solamente un diputado y fue precisamente uno que tenía el PSOE y pasó al PP", ha explicado. EFE