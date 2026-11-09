Espana agencias

116-121. Reaves se viste de Doncic y los Lakers evitan la remontada de los Pistons

Guardar

Washington, 8 nov (EFE).- Austin Reaves, con 43 puntos, guió este domingo el triunfo de los Lakers por 116-121 en Detroit, donde los angelinos evitaron la remontada de los Pistons tras dilapidar una ventaja de 26 puntos, en ausencia de Luka Doncic por unas molestias en la zona lumbar.

Es el segundo partido que Doncic se pierde por el mismo motivo en los once partidos que han disputado los Lakers esta temporada.

PUBLICIDAD

Los Lakers (9-2) protagonizaron un inicio demoledor en el Little Caesars Arena de Detroit, con un parcial de 14-38 en el primer cuarto, una ventaja que ampliaron hasta los 26 puntos al inicio del segundo.

Pero los Pistons (6-3) no bajaron los brazos, con la idea de que en la NBA de hoy en día ninguna ventaja es suficiente. Al descanso, la diferencia ya se había reducido a la mitad, hasta los 13 puntos (48-61).

PUBLICIDAD

En el último cuarto, los Pistons llegaron a situarse hasta tres veces a un solo punto (89-90, 94-95 y 96-97), pero no lograron culminar la remontada.

Reaves, con sus 43 puntos, estuvo al frente de la resistencia de los Lakers. Los suplentes Collin Sexton y Ziaire Williams, con 17 puntos cada uno, fueron los mejores socios del de Arkansas.

Walker Kessler firmó un doble-doble con 12 puntos y 16 rebotes, con otros 12 puntos de Quentin Grimes.

La primera unidad de los Pistons no terminó de carburar, con Cade Cunningham limitado a 14 puntos (6 de 15 en tiros de campo) y Duncan Robinson a 12 (3 de 11 desde el perímetro).

J.B. Bickerstaff tuvo que recurrir al banquillo para intentar la remontada, con 31 puntos de Daniss Jenkins y 24 de Kevin Huerter. Los segunda unidad de Detroit aportó 67 de los 116 puntos del equipo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 8 de noviembre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 8 de noviembre

Resultados del Quinigol de este 8 de noviembre

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 155 mil euros

Resultados del Quinigol de este 8 de noviembre

Lototurf: números ganadores de este 8 de noviembre

Loterías y Apuestas del Estado informó los resultados de esta lotería. Revísela ahora mismo

Lototurf: números ganadores de este 8 de noviembre

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

El homenaje a las ‘brujas de Zugarramurdi’ quemadas en Logroño por la Inquisición en 1610: la última condena de brujería que reunió a 30.000 personas

La Asociación Histórico Cultural Guardias de Santiago ha organizado la plantación de once olmos en el ‘Bosque de la memoria’ en honor a las once víctimas acusadas de brujería

El homenaje a las ‘brujas de Zugarramurdi’ quemadas en Logroño por la Inquisición en 1610: la última condena de brujería que reunió a 30.000 personas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

Los bajos salarios y el coste de la vivienda dificultan los traslados y alejan a los militares de sus familias: “Solteros geográficos”

La Comunidad de Madrid encarga una auditoría de otra auditoría para certificar que el estadio del Rayo Vallecano es seguro para los espectadores

ECONOMÍA

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

DEPORTES

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid

Las palabras de Zidane sobre su infancia: “No fue fácil en un barrio con pocos recursos”

Carlos Alcaraz se hace eterno en París tras consumar la revancha ante Shelton