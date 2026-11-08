Sánchez: "El partido lo vamos a ganar, pero aún no está ganado"

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Madrid, 8 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, considera que su partido va a ganar los comicios a pesar de que las encuestas pronostican una victoria del bloque de la derecha, pero que para ello necesita la movilización de la ciudadanía.

"El partido lo vamos a ganar, pero aún no está ganado. Y para ganarlo necesitamos la movilización de la ciudadanía. Es lo mismo que sucedió en Brasil y en Estados Unidos", ha afirmado Sánchez en una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, en la que se declara "convencido de que el PSOE sacará un resultado histórico de una mayoría reforzada".

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Sánchez se ha mostrado optimista y porque cree que "la ola reaccionaria" a la que, según ha dicho, pretenden subirse los candidatos del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, "se está desmantelando", y ha puesto como ejemplo los casos de los recientes procesos electorales en Estados Unidos y en Brasil.

El presidente ha manifestado que lo único que ha aportado la ultraderecha donde ha gobernado ha sido "más odio, más desinformación, más desprestigio de las instituciones, inflación, pobreza y guerras" y que, en comparación, España, durante los últimos ocho años, "ha sido un faro" que han demostrado que hay "una vía alternativa a los recortes, la motosierra, el odio y toda la retórica que ha impregnado la política de la ultraderecha".

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Respecto a la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda que ocasionó 69 víctimas mortales, ha dicho que "ha dignificado la política" y que la anunció en el momento adecuado, después de aprobar las medidas para proteger a los familiares de las víctimas, de rendir cuentas ante las Cortes y de aportar soluciones para mejorar la seguridad en el sistema ferroviario.

Respecto a los nuevos casos de investigación judicial que afectan al PSOE y que están saliendo justo antes de la campaña electoral, ha dicho que "máximo respeto y colaboración con la justicia", pero que hay que preguntarle al PP por las informaciones que están saliendo con acusaciones tan graves como la de haber pagado supuestamente para acusar con insidias y mentiras a responsables del Gobierno.

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"Por hacer un juego de palabras, da la sensación de que esa orden que dio (el expresidente del Gobierno, José María) Aznar de que quien pueda hacer, que haga, tenía luego una coletilla, que es porque el PP lo paga. Eso lo tendrá que responder Feijóo. El que pueda hacer que haga, porque el PP lo paga", ha expresado Sánchez.

Sobre si la ley de Amnistía justifica por sí misma la presente legislatura, ha manifestado que "la ley de Amnistía no se hizo por los líderes del procés, sino porque la sociedad catalana pedía superar el conflicto" y, en ese sentido, ha afirmado que "las medidas de normalización y superación" de esa confrontación interna que sufrió la sociedad catalana" han sido valoradas por la sociedad.

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A su entender, esto lo demuestra el hecho de que en la actualidad el presidente de la Generalitat sea Salvador Illa y que los partidos independentistas antepongan ahora otras políticas y objetivos a la secesión. EFE