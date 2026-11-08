El venezolano Rondón anota y ayuda al Pachuca a meterse a zona de clasificación

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Guadalajara (México), 7 nov (EFE).- El venezolano Salomón Rondón anotó este sábado un gol y dio una asistencia en el triunfo del Pachuca por 1-4 ante Atlas para colocar a su equipo en el séptimo lugar dentro de zona de clasificación en la decimosexta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Rondón, quien convirtió de penalti, marcó su gol número 16 del torneo que lo mantiene como máximo anotador de la competencia.

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Además de Rondón, por Pachuca anotaron el argentino Manuel Capasso, en propia meta; el neerlandés Oussama Idrissi y el brasileño Eduardo Dos Santos.

Por el Atlas descontó Manuel Capasso.

Con el resultado, Pachuca suma 22 puntos en el séptimo escalón, dentro de los ocho que avanzan a la liguilla, con sólo una jornada por jugar.

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Atlas se quedó en 27 unidades en la cuarta posición.

El Pachuca abrumó desde el inicio a la defensa local con Oussama Idrissi y Salomón Rondón como referentes ofensivos.

Encontró el 0-1 al minuto seis en una jugada por izquierda en la que Idrissi llegó a fondo por izquierda, metió un balón que Capasso atacó mal y metió en su portería.

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Los Tuzos mantuvieron el asedio, consiguieron el 0-2 al minuto 12 en una acción de pared que Rondón regresó para Idrissi, quien fusiló al colombiano Camilo Vargas.

En el segundo tiempo el Atlas descontó 2-1 al minuto 52 con remate de Capasso, luego de un rebote defensivo que el argentino metió en el ángulo superior derecho de la portería.

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El visitante selló la victoria por 1-4 con un penalti que Rondón cobró al minuto 75 y a un remate de Eduardo Dos Santos en un tiro de esquina que se cobró en tiempo agregado.

Más tarde los Tigres UANL, que ya están eliminados, recibirán al campeón Cruz Azul, equipo que ya amarró su lugar en la fase final.

Toluca chocará con el Monterrey, dos conjuntos que buscan asegurar su clasificación, y el líder América visitará a los Pumas UNAM, que necesita ganar para meterse entre los ocho que avanzan a la liguilla.

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Este domingo la decimosexta jornada concluirá con los partidos Querétaro-Puebla y León-Guadalajara. EFE