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El Inter Miami deja escapar un 3-0 y acaba empatando para cerrar la temporada regular

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Washington, 7 nov (EFE).- El Inter Miami dejó escapar este sábado una ventaja de tres goles construida en el primer tiempo y acabó empatando 3-3 con el Charlotte en la última jornada de la temporada regular de la MLS.

El canterano Ian Fray, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo de Paul adelantaron al Inter 3-0 antes del descanso, mientras que el israelí Liel Abada con un doblete y el beninés Rodolfo Aloko en el minuto 90 pusieron las tablas en el marcador.

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Lionel Messi no vio portería -estrelló un balón en el poste en el tiempo añadido- y cerró la temporada con 26 goles, una cifra que probablemente le permitirá repetir como máximo goleador de la MLS por segundo año consecutivo.

Su principal perseguidor, el croata Petar Musa, del Dallas, está a cuatro dianas, aunque aún tiene un partido por disputar.

Con este empate 3-3, el Inter Miami cerró su temporada regular en la segunda posición de la Conferencia Este con 60 puntos, muy lejos del líder, el Nashville, que sumó 77 y estableció un nuevo récord de puntuación en la MLS.

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Las 'Garzas' se jugaban esa segunda posición, clave de cara a los 'playoffs' que empezarán el 18 de noviembre, pero su perseguidor en la tabla, el New England Revolution de Boston, cayó por 1-0 en Orlando, con un gol del paraguayo Braian Ojeda.

De este modo, el Inter Miami jugará la primera ronda de 'playoff' contra el séptimo clasificado, el Columbus Crew. Esa primera ronda se disputa al mejor de tres partidos.

El Nashville, por su parte, se enfrentará al ganador de la repesca entre el Orlando City de Antoine Griezmann y el Cincinnati. EFE

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