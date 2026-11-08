Cruz Azul vence al Tigres UANL y toma el liderato del Apertura mexicano

Guardar

Monterrey (México), 7 nov (EFE).- El Cruz Azul del entrenador Joel Huiquí derrotó este sábado por 2-3 a los Tigres UANL, en un dramático partido; para saltar al primer lugar del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

El argentino Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y el argentino Rodolfo Rotondi anotaron por los Azules, en tanto el argentino Juan Brunetta y Guillermo Martínez descontaron por los Tigres.

PUBLICIDAD

Los visitantes comenzaron mejor y en el minuto siete tomaron ventaja con un gol de zurda de Ibáñez a pase de Andrés Montaño.

De a poco, Tigres mejoró y emparejó las acciones, en el 39 anotó el empate, con un golpe cruzado de Brunetta, de pierna derecha.

Cruz Azul retomó la ventaja con un penalti bien cobrado por Montaño y Tigres volvió a empatar con un gol de zurda de Martínez.

Los celestes se adelantaron en el 78, cuando la defensa de los regios falló y Rodondi puso el 2-3 con un disparo de derecha.

Cruz Azul llegó a 10 victorias, dos empates, cuatro derrotas y 32 puntos, tres enteros por delante de América y Guadalajara, con un partido menos.

PUBLICIDAD

En otro encuentro, Toluca sacó provecho de su condición de local y pasó por encima de los Rayados de Monterrey a los que goleó por 4-0 con dos anotaciones del portugués Paulinho, una del argentino Nicolás Castro y otra de Jesús Gallardo.

Castro aceptó un servicio de Brian García y le dio a los Diablos una ventaja de 1-0, aumentada con dos anotaciones de Paulinho; de zurda a pase de Castro en el 23; y de derecha con asistencia de Helinho, en el 51.

PUBLICIDAD

Monterrey se quedó con un hombre menos por la expulsión de Carlos Salcedo en el minuto 61; el equipo trató de resistir, pero en el 90 recibió otro gol, de Gallardo, a pase del uruguayo Federico Viñas.

Toluca subió al cuarto lugar con 27 unidades, con seis de ventaja sobre Monterrey, que aparece en el décimo escaño.

Más tarde los Pumas UNAM del guardameta costarricense Keylor Navas recibirán al América, en el partido más esperado del fin de semana.

Este domingo, en el cierre de la jornada; las Chivas de Guadalajara visitarán al León y Querétaro recibirá al Puebla. EFE

(fotos)