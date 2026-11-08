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114-102. Nikola Jokic lidera el triunfo de los Nuggets sobre los Pacers en México

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México, 7 nov (EFE).- El serbio Nikola Jokic lideró este sábado el triunfo de los Denver Nuggets 114-102 sobre los Indiana Pacers en partido de temporada de la NBA realizado en la Arena Ciudad de México.

Jokic destacó con un doble-doble, colaboró con 19 puntos y 13 rebotes, además sumó ocho asistencias.

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Por los Pacers, el camerunés Pascal Siakam fue el mejor anotador con 23 puntos.

Denver dominó el primer cuarto 27-19 gracias a la calidad de Jokic, quien impuso su jerarquía en la pintura con seis rebotes y colaboró con 10 puntos.

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Los Nuggets también hicieron daño en las transiciones con la velocidad de Cameron Johnson y Aaron Gordon, quienes sumaron cuatro puntos cada uno.

Los Pacers sufrieron la ausencia de su estrella Tyrese Haliburton, lesionado del tendón de la corva; el camerunés Pascal Siakam, quien asumió ese rol, sufrió para dar equilibrio a su quinteto.

Denver alargó la ventaja 51-32 a la mitad del segundo periodo con la efectividad que aportaron desde la banca DeMar DeRozan y Marvin Bagley III.

Indiana no encontró la manera de contrarrestar la velocidad de transición de los Nuggets que se dieron un festín ofensivo, con un porcentaje de efectividad del 49 por ciento en tiros de campo, para irse al descanso arriba por 64-41.

En el tercer cuarto los Pacers reaccionaron. Se acercaron 90-78 impulsados por la fuerza del croata Ivica Zubac en la pintura, la mano caliente de Pascal Siakam y la efectividad en triples de Larry Nance Jr, quien acertó cinco de cinco.

En el cierre, los Pacers metieron el juego en zona dramática el juego, 102-95, comandados por Pascal Siakam, pero Denver apagó el temporal para consumar la victoria por 114-102.

Adam Silver, comisionado de la NBA, estuvo presente en la Arena Ciudad de México para disfrutar de este duelo que fue el número 35 de temporada regular de la National Basketball Association que se realiza en la capital de este país.

"Estamos enfocados en una expansión para Estados Unidos, sin embargo varios inversionistas en México se han acercado a nosotros. Esta es una arena maravillosa, pero actualmente nuestra prioridad está en Estados Unidos. No tengo duda de que una franquicia en México sería exitosa, aunque habrá que esperar por ahora", señaló Silver sobre la futura expansión de la NBA. EFE

(foto)

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