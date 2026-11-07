Velimir Perasovic: "No es fácil jugar dos partidos en poco tiempo y con pocos jugadores"

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Lleida, 7 nov (EFE).- El entrenador del Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, afirmó, tras la victoria de su equipo este sábado ante el iLERNA Lleida (93-98) con solo nueve jugadores efectivos, que "no es fácil jugar dos partidos en un espacio de tiempo tan corto y con pocos jugadores", tras disputar el pasado jueves partido de Euroliga ante el Fenerbahce turco.

El técnico croata destacó que sus jugadores realizaron tres cuartos "excelentes", pero que en el último les "faltó gasolina". Sin embargo, lograron "mantener la calma" para asegurar su cuarto triunfo en la Liga Endesa. "El equipo ha sacado una victoria muy importante", reiteró.

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Asimismo, lamentó que la defensa en los últimos diez minutos permitió a los catalanes entrar en el partido e incluso situar las tablas a 91 puntos: "No teníamos concentración ni fuerza para defender. Fuimos bastante flojos defensivamente".

Más allá del encuentro de este sábado, Perasovic destacó que su equipo es "poco competitivo" en la Euroliga, donde suma una victoria, aunque desea que, tras la recuperación de los jugadores lesionados y algún fichaje, pueden ser un rival "bastante complicado". En cambio, la Liga Endesa supone un bálsamo para el conjunto azulgrana. EFE

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pbl/sab