Un acertante de Lorca gana 3,6 millones de euros en el sorteo de Bonoloto del sábado

Madrid, 7 nov (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado 7 de noviembre ha aparecido un boleto acertante de primera categoría (seis aciertos), premiado con 3.599.572,93 euros, que ha sido validado en Lorca (Murcia).
En concreto, el boleto acertante ha sido vendido en la administración número 9 de Lorca, situada en el centro Comercial San Diego de la Avenida Rafael Maroto.
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De segunda categoría (cinco aciertos más complementario), hay tres boletos acertantes, premiados con 61.923,03 euros cada uno de ellos, que han sido validados en Roquetas de Mar (Almería), Orihuela (Alicante) y Alcudia de Crespins (Valencia).
Combinación ganadora: 14-30-26-15-28-33
Complementario: 32
Reintegro: 7
EFE
fp
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