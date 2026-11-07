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Sainz: Por desgracia cambié a intermedios una vuelta más tarde y nos pilló bandera roja

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que sale decimotercero este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Interlagos que "desafortunadamente" cambiaron los neumáticos de lluvia extrema por los "intermedios una vuelta más tarde de lo debido", por lo que "la bandera roja" le impidió completar un intento con ese compuesto.

"Fue una calificación complicada, pero el coche se notaba realmente bien", declaró el talentoso piloto madrileño, de 32 años, que cuenta cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno, después de la caótica calificación, marcada por las fuertes precipitaciones y por los retrasos.

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"Éramos fuertes con los neumáticos de lluvia extrema, ya que los hicimos funcionar y estábamos marcando tiempos de vuelta competitivos", explicó Sainz, que disputa su duodécima temporada en la categoría reina, la segunda con la escudería de Grove, para la que la campaña pasada logró dos de sus 29 podios, al acabar tercero en Baku (Azerbaiyán) y en Lusail (Qatar).

"Desgraciadamente, cambié al compuesto intermedio una vuelta más tarde de los debido; y la bandera roja -provocada por el accidente, sin lamentar daños mayores, del debutante brasileño Rafael Camara (Haas)- me impidió completar un último intento con ese neumático, algo que es frustrante, pero la verdad es que fuimos, sencillamente, desafortunados", dijo.

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"La FIA lo gestionó todo bien hoy y tomó la decisión correcta al interrumpir la Q1, y también acertaron al aprovechar al máximo el intervalo entre los chaparrones", afirmó el español de Williams, que es decimoctavo en el Mundial, con siete puntos.

"No vendría mal algo de lluvia mañana; y si podemos evitar meternos en líos, puede ser una carrera emocionante", manifestó Sainz este sábado después de la lluviosa cronometrada principal para el Gran Premio de Sao Paulo. EFE

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