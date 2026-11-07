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Mourinho: “Este equipo huele bien”

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València, 7 nov (EFE).- El técnico del Real Madrid, José Mourinho, apuntó este sábado, tras la victoria ante el Valencia en Mestalla, la octava consecutiva entre Liga y Liga de Campeones, que ganar partidos en un equipo como el cuyo "tiene que ser la normalidad” y que desde su experiencia considera que "este equipo huele bien".

“Lucharé porque la gente esté equilibrada. Ganar partidos en un equipo como el Madrid... no puedes entrar en locura, tiene que ser la normalidad. Veo un vestuario feliz, con música horrible alta, pero gente tranquila. El mensaje es tranquilidad”, aseguró en rueda de prensa el portugués, que dijo que estaba cansado y con fiebre.

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Además, Mourinho destacó la solidez defensiva: “El crédito es para los jugadores. Están respondiendo de un modo espectacular; existe una gran evolución. Hoy hemos tenido mucha posesión y poco trabajo defensivo. Cuando hemos perdido el balón hemos tenido una gran reacción. Están muy unidos. Desde mi experiencia, este equipo huele bien”.

Sobre la tensión vivida en el partido, Mourinho dijo que “Mestalla es pasión. Valencia, a lo largo de la historia, ha sido siempre un estadio difícil, exigente con sus equipos, jugadores. Jugando contra un Real Madrid que es muy superior individualmente y colectivamente aumenta la frustración y empuja a los jugadores a un estilo de juego que les permita discutir el resultado”.

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“Lo bueno para nosotros es que hemos tenido una gran tranquilidad en no responder. Desde la distancia la roja me parece muy clara y la amarilla a Kylian no lo sé. Sé que es potencialmente un gol, no sé si podría o no dejar la jugada proseguir, desde el banquillo me ha parecido que el árbitro ha hecho un grandísimo trabajo en un estadio donde la gente protesta. Al Bernabéu la gente va tranquilamente, otra cosa es Valencia”, agregó.

Asimismo, desveló lo que le dijo al técnico mexicano Javier Aguirre: “A mi amigo Aguirre le he dicho que 'no estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos'. El problema no es Aguirre, que tiene mucha experiencia. Los jugadores del Real Madrid son muy buenos. Los entrenadores que tienen jugadores como los míos están más cerca de ganar”.

Por otro lado, lanzó un mensaje a LaLiga por el poco descanso entre partidos: “Tengo que ser humilde con mi mensaje a LaLiga de Tebas porque ellos tienen el poder. Pedir para que no nos hagan lo mismo (tener más descanso). No quiero decir que es sobrehumano porque es posible hacerlo, pero es muy difícil. Si quieren hacer esa broma, que lo hagan a otros. Ha sido un maratón de viajes y partidos de domingo a sábado que ha sido demasiado. Me preocupa porque se van a la selección y sus entrenadores quieren trabajar y necesitan descansar”.

“No sé si un día voy a ser entrenador de selección, pero si un día lo soy voy a ser muy pesado con los clubes, voy a pensar en mí, en los clubes, por eso no tengo cara de llamar a ningún seleccionador. A ver si tenemos suerte (de que ninguno se lesione). Los jugadores están en fatiga extrema”, finalizó. EFE

plm sm/sab

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