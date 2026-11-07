Morata, cara y cruz ante el Albacete

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Leganés (Madrid), 7 nov (EFE).- Álvaro Morata, delantero internacional del Leganés, vivió una jornada agridulce en la visita del Albacete a Butarque, ya que volvió a marcar pero falló una pena máxima y su equipo acabó cayendo derrotado (1-3) por quinta vez en las últimas seis fechas y podría acabar en puestos de descenso en LALIGA Hypermotion esta jornada.

Morata, que en el encuentro previo se había estrenado como goleador esta temporada con un doblete ante el Valladolid, sin que con ello evitase igualmente una derrota, en ese caso por 4-3, repitió acierto de nuevo en esta ocasión, estrenándose con ello por primera vez en casa. Lo hizo en el minuto 68 al rematar de cabeza en el interior del área un buen centro desde la izquierda con el exterior del pie de Álex Sancris.

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El tanto permitió a los suyos ponerse 1-3 en el marcador y renovar ánimos para seguir volcándose sobre el área rival. Así, en el minuto 85 el ariete fue víctima de una pena máxima al ser arrollado por el arquero rival, Diego Mariño, cuando este fue a despejar un córner sacado al primer palo. Morata asumió el lanzamiento, pero vio cómo era desviado por el guardameta, quien le negó el 2-3.

Más allá de esas dos acciones puntuales, el '21' blanquiazul fue protagonista de otra jugada determinante, la que podría haber ocasionado el 1-1. En ese caso ganó un duelo en el centro del campo a Jesús Vallejo e inició una carrera que le llevó hasta el borde del área, donde asistió para que marcase su compañero Álex Millán.

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El tanto acabó siendo anulado por el árbitro tras ir al VAR y entender que Morata había dado un codazo en la cara al zaguero en el inicio del ataque.

Hasta el momento, el punta de 34 años, que se muestra muy participativo cada vez que está en el campo y ya ha dejado detalles de su calidad, ha jugado con su equipo nueve partidos, seis de ellos como titular y dos completos, en los que ha marcado tres goles, todos en las dos últimas jornadas, y ha visto una cartulina roja, por doble amarilla en la derrota ante el Córdoba. EFE

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