Moncho Fernández: "Hemos cogido la escapada buena"

Guardar

Girona, 7 nov (EFE).- El entrenador del FIATC Girona, Moncho Fernández, se ha mostrado "muy feliz" por la victoria de este sábado contra el Surne Bilbao (92-87) y ha celebrado que su equipo ha cogido "la escapada buena" en un encuentro que podía decantarse de cualquier lado.

"Quizá no hemos hecho un partido fantástico porque hemos tenido pérdidas tontas y algún que otro error, pero hemos estado muy bien en el esfuerzo, en la resiliencia y en la concentración porque el juego del Bilbao exige todo esto", ha señalado.

PUBLICIDAD

El entrenador gallego ha destacado que "ganar a un equipo que juega tan, tan bien es muy, muy complicado porque es un rival que siempre castiga los errores y que sabe muy bien a qué juega y lo que hace".

Moncho ha afirmado que Fontajau da "fuerza" a sus jugadores, después de la séptima victoria en siete partidos como local, y ha destacado el esfuerzo de Aljaz Kunc y Jassel Pérez por su contribución a pesar de sus molestias y el debut de Isaac Vázquez después de su larga lesión.

PUBLICIDAD

También ha reivindicado el partido del base Mac McClung (18): "Comienza a conocer la competición y las reglas de este baloncesto. La adaptación no es una pastilla. Es un nuevo deporte, totalmente diferente". EFE

asm/ism