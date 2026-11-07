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José Juan Romero, destituido como entrenador del Ceuta tras una nueva derrota

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Ceuta, 7 nov (EFE).- La junta directiva del Ceuta, equipo de LaLiga Hypermotion, ha acordado este sábado por la noche la destitución del entrenador andaluz José Juan Romero, después de la derrota sufrida en Córdoba (3-0) que lo mantiene como colista con 5 puntos en 13 jornadas.

En un comunicado cerca de la medianoche, el club ha informado de que se ha acordado prescindir de los servicios de José Juan Romero como entrenador del primer equipo después de acumular en este arranque liguero una victoria, dos empates y diez derrotas.

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"Se trata de una decisión especialmente difícil y dolorosa por todo lo que representa José Juan para nuestra entidad y para la ciudad de Ceuta. Juntos hemos vivido momentos inolvidables, hemos superado obstáculos y, sobre todo, hemos hecho historia. Una historia que siempre formará parte de este club y que nadie podrá borrar", ha advertido el club.

El Ceuta ha señalado: "José Juan Romero no es una persona más que pasa por nuestro banquillo, es alguien muy querido, que ha sentido y defendido este escudo como pocos, por lo que ésta siempre será su casa y aquí tendrá el cariño, el respeto y el reconocimiento de toda la familia de la AD Ceuta FC y eso no va a cambiar por esta decisión".

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El club puntualiza que el fútbol "también exige tomar decisiones difíciles" y ha señalado que "la situación deportiva y los resultados" les "llevan a entender que es necesario un cambio de rumbo para enderezar la dinámica del equipo".

La decisión se ha tomado "pensando exclusivamente en el bien de la AD Ceuta FC y en los intereses del club, aunque no ha sido una decisión fácil, pero entendemos que es lo que debemos hacer en este momento".

Y ha añadido: "en el fútbol en ocasiones toca separar los caminos, incluso cuando el cariño y el agradecimiento permanecen intactos y desde la AD Ceuta FC queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a José Juan Romero por su trabajo, su compromiso, su entrega y por todo lo que ha significado para este escudo y para esta ciudad".

José Juan Romero (Gerena, Sevilla, 1974) firmó por el Ceuta en la temporada 2020-2021 logrando el ascenso desde Tercera RFEF a Segunda RFEF, posteriormente estuvo en el Eldense y volvió a firmar por el club ceutí en la temporada 2024-2025 firmando el ascenso de Primera RFEF a LaLiga. EFE

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