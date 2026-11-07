José Juan Romero (Ceuta), séptimo relevo en los banquillos de Segunda

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Madrid, 7 nov (EFE).- José Juan Romero, destituido este sábado como entrenador del Ceuta, es el séptimo relevo en los banquillos de LaLiga Hypermotion en lo que va de la temporada 2026/2027.

- Relevos en los banquillos de Segunda 2026-2027:

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Jorn.

Entrenador

Club

Sustituto

-

Imanol Idiakez

Cádiz

Albert Celades

4.ª

Claudio Barragán

Eldense

Javi Calleja (1)

8.ª

Alberto González

Albacete

Joseba Etxeberría

9.ª

Rubén de la Barrera

Las Palmas

Albert Sánchez (2)

10.ª

Rubén Albés

Leganés

Luis Carrión

10.ª

Albert Celades

Cádiz

Borja Jiménez

13.ª

José Juan Romero

Ceuta

(-) Albert Celades reemplazó a Imanol Idiakez cuatro días antes de empezar la liga

(1) Josep Ferrando entrenó de forma interina al Eldense en la quinta jornada.

(2) El fichaje de Albert Sánchez se anuncia el 29 de octubre, después de que Juan Manuel Rodríguez ocupara el cargo de forma interina tras la marcha de Rubén de la Barrera. EFE

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