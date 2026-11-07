José Juan Romero (Ceuta), séptimo relevo en los banquillos de Segunda

Madrid, 7 nov (EFE).- José Juan Romero, destituido este sábado como entrenador del Ceuta, es el séptimo relevo en los banquillos de LaLiga Hypermotion en lo que va de la temporada 2026/2027.
- Relevos en los banquillos de Segunda 2026-2027:
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Jorn.
Entrenador
Club
Sustituto
-
Imanol Idiakez
Cádiz
Albert Celades
4.ª
Claudio Barragán
Eldense
Javi Calleja (1)
8.ª
Alberto González
Albacete
Joseba Etxeberría
9.ª
Rubén de la Barrera
Las Palmas
Albert Sánchez (2)
10.ª
Rubén Albés
Leganés
Luis Carrión
10.ª
Albert Celades
Cádiz
Borja Jiménez
13.ª
José Juan Romero
Ceuta
(-) Albert Celades reemplazó a Imanol Idiakez cuatro días antes de empezar la liga
(1) Josep Ferrando entrenó de forma interina al Eldense en la quinta jornada.
(2) El fichaje de Albert Sánchez se anuncia el 29 de octubre, después de que Juan Manuel Rodríguez ocupara el cargo de forma interina tras la marcha de Rubén de la Barrera. EFE
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