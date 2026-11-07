Jaume Ponsarnau: "No hemos gestionado el último minuto como queríamos"

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Girona, 7 nov (EFE).- El técnico del Surne Bilbao, Jaume Ponsarnau, ha lamentado después de la derrota de este sábado en Girona (92-87) que su equipo tiene "muchas cosas que lamentar" y que "quizás" no han hecho "una gestión del último minuto" como querían porque el partido llegó igualado a los últimos 60 segundos.

El entrenador catalán ha felicitado al Girona porque "ha vivido muy bien los diferentes momentos" y ha señalado que su equipo ha vuelto a "competir fuera de casa" y que "este es el camino para seguir creciendo".

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Ha admitido el "lastre" de los tiros libres (7/17), pero ha destacado que el Bilbao ha sido "competitivo" en un partido "muy exigente a nivel táctico".

"Un valor positivo que hemos tenido es que hemos ido aprendiendo y mejorando a defender sus grandes individualidades. Es una cosa positiva de cara a lo que nos queda de temporada", ha reivindicado Ponsarnau.

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También ha asegurado que el Girona tiene un proyecto de "mucho futuro" que va creciendo. EFE

asm/ism