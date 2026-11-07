Interceptados 24 inmigrantes este sábado en Baleares

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Palma, 7 nov (EFE).- Un total de 24 inmigrantes de origen magrebí han sido rescatados o interceptados este sábado en dos actuaciones relacionadas con la llegada de pateras a Baleares, una en aguas próximas a Formentera, con 18 personas, y otra en la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca, con seis.

Según ha informado la Guardia Civil, la primera intervención se ha producido a las 16.05 horas, cuando han sido rescatadas 18 personas de origen magrebí a cinco millas al sureste de la isla de Formentera.

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En el operativo han participado efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, agentes del puesto principal de Sant Josep de sa Talaia y Salvamento Marítimo.

La segunda actuación ha tenido lugar a las 20.27 horas, cuando la Guardia Civil ha interceptado en tierra a seis personas de origen magrebí en la Colònia de Sant Jordi, en el municipio mallorquín de Ses Salines.

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En esta intervención han participado agentes del puesto principal de Santanyí y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Con esta nueva embarcación, en lo que va de año han llegado al archipiélago 402 pateras con 7.227 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024. EFE

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