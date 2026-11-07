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Imbroda afea al PSOE sus principios por anteponer a Puente antes que las responsabilidades

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Melilla, 7 nov (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cuestionado los principios políticos del PSOE y de algunos de sus dirigentes por mostrar su respaldo al exministro de Transportes Óscar Puente en un contexto marcado por accidentes ferroviarios con víctimas mortales.

“¿Qué clase de principios hay allí? ¿Dónde va el país con gente así?”, se ha preguntado Imbroda en un acto político, y ha considerado “muy lamentable” que en el PSOE se anteponga la defensa de sus dirigentes a la exigencia de responsabilidades tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

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Ha señalado directamente a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que dio las gracias públicamente a Puente por “la dignidad en política” y “empatizar con el dolor” en un mitin en Valencia el que también participó el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez.

Imbroda ha criticado los aplausos y muestras de apoyo al exministro tras las referencias de Morant en el mitin, lo que le ha llevado a cuestionar los principios políticos socialistas.

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Ha sido especialmente crítico con Sánchez, a quien ha calificado como “el mayor freno que ha habido para la democracia”, y ha dejado claro que “lo importante es echar a Sánchez” en las elecciones del 29 de noviembre, en las que el principal objetivo político del PP es conseguir un cambio de gobierno en España.

En este punto, ha mostrado su confianza en que un gobierno presidido por el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, permita acelerar el desarrollo de Melilla y abrir una nueva etapa de crecimiento: “Si Feijóo gana las próximas elecciones, tenemos dos objetivos: echar a Sánchez y levantar Melilla como nunca”, ha sentenciado.

Imbroda, durante su intervención en un acto político con la participación del presidente nacional de Nuevas Generaciones (NNGG), Ignacio Dancausa, ha calificado el carácter del PP como “abierto, plural e integrador”, con “las puertas abiertas a todo el mundo” y con el objetivo de gobernar para todos los melillenses y no únicamente para quienes le votan. EFE

(Foto)

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