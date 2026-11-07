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Hoy será noticia. Domingo, 8 de noviembre

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ELECCIONES GENERALES

Nuevo domingo de mítines de precampaña para el 29N

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Madrid (FE).- Los líderes de los partidos políticos participan en diversos mítines en el último fin de semana de la precampaña: el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, se desplaza a Bilbao; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará en Málaga junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, y la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, celebra un acto en Palma.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, participa en un acto de precampaña en Telde (Gran Canaria); la cabeza de lista de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, interviene en un acto en Vilanova i la Geltrú (Barcelona); el cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián en un acto político en Badalona; y el presidente del PNV, Aitor Esteban, en un acto político en Artxanda (Bilbao).

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TIEMPO LLUVIAS

El Cabildo de Gran Canaria ordena suspender toda actividad este domingo por la borrasca

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Cabildo de Gran Canaria ha ordenado suspender a partir de las 12.00 horas del domingo en la isla toda actividad pública o privada que reúna a personas, "sea cual sea su aforo" y tanto al aire libre como en espacios cerrados, ante el riesgo que comporta la borrasca Bruna.

El Cabildo ha tomado esta decisión después de que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias haya puesto en alerta por fuertes lluvias y vientos a las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria por las fuertes lluvias y rachas de viento que se esperan en ellas con la llegada de esta borrasca de alto impacto.

BRUJAS ZUGARRAMURDI

Logroño recuerda a la 'brujas de Zagarramundi', las últimas quemadas en España

Logroño (EFE).- Logroño recuerda este domingo a las llamadas 'brujas de Zagarramurdi', las once personas que fueron quemadas en 1610 acusadas de brujería por la Inquisición, si bien años después el inquisidor concluyó que no hubo brujas ni embrujados, ya que todo se debió a delaciones por envidias, acusaciones falsas y confesiones bajo tortura en las mazmorras

El homenaje a las víctimas de este proceso se celebrará en el 'Bosque de la memoria', un espacio del logroñés parque del Ebro, formado por once olmos plantados en círculo, con una placa central con los nombres de las cinco mujeres y los seis varones que ardieron en la hoguera. El auto de fe de la Inquisición se dirigió contra 53 personas, la mitad de ellas de las localidades navarras de Zugarramurdi y Urdax.

EL TIEMPO

En Canarias y oeste peninsular lluvias fuertes y rachas intensas de viento, hoy domingo

Madrid (EFE).- Hoy domingo, un frente asociado a la borrasca Bruna, situada al oeste peninsular, dejará tiempo inestable tanto en Canarias como en la Península, con lluvias fuertes y muy fuertes y rachas fuertes de viento, grandes acumulados y ascenso de las temperaturas. Las precipitaciones serán menos probables en el este peninsular y Baleares.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la Península, y en las últimas horas del día, con el paso del frente, se esperan lluvias fuertes y acompañadas de tormenta, iniciándose un episodio con acumulados significativos en zonas de Andalucía occidental, Extremadura, Montes de Toledo, Galicia, la cordillera Cantábrica y, especialmente, el Sistema Central. 

EFE

fp

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