Guido Rodríguez: "No nos vamos a dar por vencidos, queda mucho por delante"

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Valencia, 7 nov (EFE).- El centrocampista argentino del Valencia Guido Rodríguez señaló a la conclusión del partido que su equipo perdió este sábado en Mestalla por 0-3 ante el Real Madrid que no se van a dar por vencidos, a pesar de seguir una jornada más en puestos de descenso.

"Nos vamos con sensación de bronca; queríamos sumar y no pudimos hacerlo y es una sensación que nos tiene enojados y lo tenemos que sacar lo antes posible. La afición nos exige como nosotros mismos, pero llenan cada partido el campo y tenemos que trabajar para darles alegrías a nuestra gente", señaló en declaraciones a Movistar+.

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"Ahora tenemos el partido de Copa del Rey y tenemos que competir y luego trabajar en el parón, seguir juntándonos, metiendo intensidad en los entrenamientos y no nos vamos a dar por vencidos, queda mucho por delante", agregó.

Sobre el desarrollo del encuentro, el argentino apuntó: "Entramos bien en los primeros minutos, competimos, tuvimos una ocasión clara de Mayol y mi gol anulado, y a partir de una jugada que el árbitro considero falta y de una pelota parada viene el gol y se acabó el partido".

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Sobre la tangana que se formó al retirarse ambos equipos a los vestuarios en el descanso, Guido comentó que "hubo alguna que otra palabra pero es algo que queda en la cancha". EFE