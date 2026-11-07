Gerard Encuentra: "El equipo ha sacado carácter"

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Lleida, 7 nov (EFE).- El entrenador del iLerna Lleida, Gerard Encuentra, afirmó este sábado, tras la derrota de su equipo ante el Kosner Baskonia (93-98), que "el equipo ha sacado carácter" para recuperar una desventaja de veintidós puntos, aunque el desenlace del choque no fue el esperado.

El técnico ilerdense reconoció que el Baskonia fue el "justo vencedor" del duelo, pero prefirió centrarse en los aspectos positivos que transmitió el cuadro burdeos. "Hemos tenido opción de ganar", recordó.

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En el primera mitad, los jugadores han "llegado tarde" en algunas situaciones defensivas. Sin embargo, los segundos cuarenta minutos han sido diferentes, con un "último cuarto con mucha garra": "Dani García nos ha contagiado con energía. Hemos estado más intensos, hemos rotado rápido, hemos cerrado el rebote y hemos podido correr un poco más". Asimismo, elogió el "espíritu competitivo" de los suyos.

No obstante, subrayó que el hecho de encajar seis derrotas consecutivas en la Liga Endesa supone una carga mental que es difícil de afrontar en los malos momentos: "La voluntad del equipo es de querer. Todos queremos remar, pero es más difícil cuando te meten canasta. No somos tan buenos como para que algunos momentos no nos superen". Muestra de ello es el pobre 55% de acierto en el tiro libre. EFE

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pbl/sab