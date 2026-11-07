Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Interlagos:
.1.
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Lando Norris
GBR
McLaren
.2.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
.3.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
.4.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
.5.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
.6.
Oliver Bearman
GBR
Haas
.7.
George Russell
GBR
Mercedes
.8.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
.9.
Alexander Albon
THA
Williams
10.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
11.
Rafael Camara
BRA
Haas
12.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
13.
Carlos Sainz
ESP
Williams
14.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
15.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
16.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
17.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
18.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
19.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
20.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
21.
Max Verstappen
NED
Red Bull
22.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
EFE
arh
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