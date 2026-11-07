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El Gobierno condena "firmemente" el ataque de Cracovia y expresa su solidaridad con Polonia

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El Gobierno ha condenado "firmemente" el ataque perpetrado este sábado en la plaza del Mercado Principal de Cracovia (Polonia) en el que han muerto seis personas y cuyo autor podría haber matado además a otras tres personas en su domicilio familiar.

En el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y su deseo de pronta recuperación a los heridos. También ha expresado su "plena solidaridad" con el pueblo y el Gobierno de Polonia.

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"España rechaza la violencia y la expresión de odio, incompatibles con los valores de convivencia, democracia y libertad que compartimos los europeos", concluye el escrito.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había expresado sus condolencias a través de redes sociales este sábado. "Hoy España está con Polonia y con las víctimas. Deseo una pronta recuperación a los heridos", ha publicado en su cuenta de X.

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Varios dirigentes europeos han trasladado también su solidaridad a Polonia. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha explicado que ha recibido "docenas" de mensajes de condolencias de otros ministros de Exteriores.

Entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha asegurado que "Europa se une a Polonia en el dolor y la solidaridad". Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado que Alemania está "al lado de Polonia como amiga y socia en estos momentos difíciles".

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha expresado su "conmoción y tristeza" por el tiroteo de Cracovia. "Reino Unido está con el pueblo de Polonia", ha subrayado después de mencionar a las víctimas de esta "violencia sin sentido" y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha criticado la "el cobarde e inaceptable acto de violencia" de Cracovia.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha afirmado también estar "conmocionado" por la noticia y ha trasladado sus condolencias a las víctimas y deseado una pronta recuperación a los heridos. "Condenamos contundentemente este brutal crimen. Ucrania está con Polonia y la nación polaca en estos difíciles momentos. Compartimos su dolor y apoyamos a nuestros amigos polacos", ha apuntado.

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