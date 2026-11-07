Espana agencias

Director de las luchas UFC rechaza ser el nuevo portavoz de Trump, según CNN

Guardar

Miami (EE.UU.), 7 nov (EFE).- Dana White, el director ejecutivo de la UFC, la mayor organización de luchas de artes marciales mixtas del mundo, rechazó la oferta del presidente estadounidense, Donald Trump, de convertirse en su nuevo portavoz en la Casa Blanca, según reportó este sábado CNN.

Horas después de que Trump publicara su oferta en Truth Social, la cadena estadounidense reportó que "una fuente familiarizada con el asunto afirma que el director ejecutivo del Ultimate Fighting Championship (UFC) rechazó la idea poco ortodoxa".

PUBLICIDAD

Por otro lado, el portal TMZ señaló, con base en "fuentes con conocimiento directo del asunto, que Dana está en Londres para su pelea de boxeo de esta noche, pero se reunirá con Trump el lunes en el Despacho Oval para abordar la situación".

Trump indicó horas antes en Truth Social que, además de ofrecerle el puesto al empresario de las luchas, le ha pedido que lleve a la Casa Blanca como asistentes a varios peleadores, aunque no sean estadounidenses, como Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris.

PUBLICIDAD

"Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero implacable, se le ha ofrecido el puesto de Secretario de Prensa de los Estados Unidos", escribió Trump días después de la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato.

El puesto de portavoz de la Casa Blanca permanece vacante desde el pasado 16 de octubre, cuando Katie Zacharia dimitió apenas cinco días después de asumir el cargo, convirtiéndose en la persona que menos tiempo lo ha desempeñado.

Tras los comicios del martes pasado, ha habido cambios de personal en la Administración, como el ascenso el viernes del polémico asesor antiinmigrante Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de Trump, en reemplazo de Susie Wiles, considerada una interlocutora del sector privado con el mandatario, según la prensa especializada.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores de la lotería 6/49 de este 7 de noviembre

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo de la 6/49 dado a conocer por las Loterías de Catalunya

Resultados ganadores de la lotería 6/49 de este 7 de noviembre

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

El Observatorio de la Vida Militar contabilizó 1.215 desistimientos en 2025, frente a 455 un año antes, y reclama mejorar los incentivos económicos y las ayudas a la movilidad

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Los trámites consulares mantienen pendientes los traslados de dos ciudadanos extranjeros identificados

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

Coche eléctrico y frío: trucos para que la calefacción no te robe autonomía

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu

La NFL vuelve a Madrid: horarios y actividades para vivir el ambiente antes del Falcons-Bengals en el Santiago Bernabéu

El crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel supera los 100.000 euros con varias aportaciones de futbolistas: “Todo irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres”

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible