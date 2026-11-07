Boca Junior sconsigue el título de la tabla anual con un gol agónico de Ender Valencia

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Buenos Aires, 7 nov (EFE).- Boca Juniors derrotó por 1-0 a Defensa y Justicia con un agónico gol del ecuatoriano Ender Valencia para coronarse campeón de la Tabla Anual y lograr un título 1.347 días después de su última conquista.

El tanto en el minuto 53 de Ender Valencia -que había marcado el triplete en la clasificación ante Racing en los cuartos de final de Copa Argentina- permitió a Boca coronarse en la tabla anual que cuenta los puntos acumulados del Torneo Apertura y Clausura de este año.

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Con esta victoria Boca llegó 63 puntos y superó por uno a Rosario Central, que derrotó por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, y por tres a Argentinos Juniors, que cayó como local por 0-2 frente a Huracán.

El 1 de marzo de 2023, tras vencer por 3-0 a Patronato, había sido la última conquista de Boca en la Supercopa Argentina, hasta esta consagración que fue la número 74 de su historia con 52 a nivel local y 22 internacional.

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Tras esta conquista, Boca se clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará además la Supercopa Internacional de esta temporada ante el campeón de la Copa Argentina.

Esta fue la segunda edición de este torneo anual, que el año pasado había coronado a Rosario Central, y para Boca es la primera consagración de Juan Román Riquelme como presidente, el tercero del capitán Leandro Paredes en su regreso y el tercero del técnico Rodolfo Arruabarrena -el primero desde su vuelta-.

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En el futuro de Boca aparece ahora la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield con Platense esperando al ganador de este cruce, luego será el turno de la final de Copa Sudamericana el 21 de noviembre frente al Atlético Mineiro en Barranquilla y la posibilidad de disputar luego los octavos de final del Torneo Clausura. EFE

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