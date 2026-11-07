Bernardo Silva: "Con los jugadores que tenemos las cosas siempre van a salir"

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Redacción Deportes, 7 nov (EFE).- El portugués Bernardo Silva afirmó este sábado, tras la victoria del Real Madrid ante el Valencia en Mestalla, que con los jugadores que tiene su equipo "las cosas siempre van a salir"

"Esto nos pone en una situación mejor para pelear por la Liga. Estamos muy felices con estos ocho partidos, pero ya no sirve de nada. A seguir así porque el ambiente en el vestuario y en el club están muy bien y seguimos partido a partido", dijo el portugués a Real Madrid TV.

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Sobre goles del Real Madrid, Bernardo Silva dijo: "Valverde le pega muy bien, los otros goles son más asociativos, el tercero una gran jugada de Arda... cuando el equipo está bien organizado, con los jugadores que tenemos las cosas siempre van a salir". EFE