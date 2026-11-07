Abascal dice que El Hierro vive otra invasión: "Han llegado 8.000 a una isla de 12.000"

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Madrid, 7 nov (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este sábado por la noche que El Hierro vive "otra invasión" de migrantes: "Han llegado 8.000 a una isla de 12.000 habitantes".

Abascal ha opinado en las redes sociales que la única preocupación de los Gobiernos de España y de Canarias es repartir "a los invasores" por el resto de España.

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"La isla de El Hierro está viviendo otra invasión. Han llegado 8.000 a una isla de 12.000 habitantes. La única preocupación de Sánchez y del gobierno Canario es repartir rápido a los invasores por toda España", ha publicado el líder de Vox en un mensaje en X.

El Gobierno de Canarias calcula que entre el 1 y el 6 de noviembre han llegado al archipiélago 49 embarcaciones con 4.587 personas migrantes, y 35 de esos cayucos han arribado a El Hierro, donde la presión es "extraordinaria".

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En menos de 24 horas, son 743 las personas migrantes que han arribado a las islas Canarias en siete embarcaciones precarias. De esa cifra, un total de 600 han llegado a las costas de El Hierro en seis cayucos, alguno con hasta 205 personas; el otro ha arribado a Lanzarote. EFE