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93-98. El Baskonia asalta el Barris Nord en un final a cara o cruz

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Lleida, 7 nov (EFE).- El Kosner Baskonia asaltó el Barris Nord y logró una trabajada victoria (93-98) en un final a cara o cruz ante un iLerna Lleida que encadenó su sexta derrota seguida en la Liga Endesa.

Desde el primer minuto el conjunto vasco impuso su ley a ambos lados de la pista. En el último cuarto, los locales consiguieron neutralizar una desventaja de veintidós puntos, pero los visitantes estuvieron más acertados cuando más quemaba el balón.

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El triunfo no hubiera sido posible sin la actuación de Kobi Simmons, que anotó 25 puntos, repartió 7 asistencias y sumó 27 créditos de valoración.

Por su parte, James Batemon fue el jugador más destacado del cuadro burdeos, con 29 puntos, 2 asistencias y 29 de valoración.

El Lleida inició el choque más revolucionado de lo habitual en ataque, una circunstancia que el Baskonia, infalible de cara al aro, aprovechó para situar la primera ventaja del partido, que obligó a Gerard Encuentra a pedir tiempo muerto (10-21, min.6).

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Con la llegada de las primeras rotaciones, el conjunto local reaccionó con un parcial 7-0, pero un gran tramo final de período de los vascos elevó la ventaja hasta los siete puntos (20-27, min.10).

En la reanudación, ambos equipos realizaron un intercambio de canastas en el que destacó el local Zacharie Perrin (ocho puntos en el cuarto), uno de los nombres propios del partido, pues esta temporada el Baskonia ha realizado varias ofertas para hacerse con sus servicios.

A medida que transcurrieron los minutos, los ilerdenses perdieron fuelle, lo que permitió a los visitantes establecer la máxima diferencia hasta entonces (33-46, min.16). A pesar de los intentos del Lleida para acercarse en el marcador, los vitorianos se mantuvieron sólidos y consiguieron conservar una renta de quince puntos antes del descanso (39-54, min.20).

Tras el paso por vestuarios, el guión del encuentro no varió: poco a poco, el Baskonia amplió la ventaja hasta los veintidós tantos, provocando que Encuentra parara el partido (43-65, min.24).

Prácticamente obligado a reaccionar, el Lleida puso una marcha más en defensa y encontró el aro con mayor facilidad. Tras un parcial 7-0, fue Velidimir Perasovic quien tuvo que pedir tiempo muerto (50-65, min.25).

A diferencia de los dos cuartos anteriores, cuadro burdeos no se dejó ir y la ventaja se mantuvo antes del último asalto (62-78, min.30).

Los ilerdenses, liderados un día más por James Batemon, aprovecharon su buena dinámica y se lograron situar a nueve puntos muchos minutos después (77-86, min.33).

Perasovic no paró el partido, y Batemon encendió al Barris Nord con un triple que puso a los suyos solo cuatro puntos abajo y, esta vez sí, obligó al técnico croata a pedir tiempo muerto (82-86, min.35).

Sin embargo, el Baskonia, lastrado físicamente tras disputar su segundo encuentro en menos de cuarenta y ocho horas, acusó el desgaste y vio como los locales situaban las tablas a 91 a falta de un minuto. No obstante, Kobi Simmons apareció con un triple que devolvió la iniciativa a los suyos. Dos tiros libres de DJ Stewart sellaron el triunfo visitante (93-98, min.40).

- Ficha técnica:

93 - iLerna Lleida (20+19+23+31): McGhee (8), Batemon (29), Ejim (10), Sanz (8), Kuath (4) -cinco inicial- Paulí (1), García (1), Hughes (5), Shurna (11) y Perrin (16).

98 - Kosner Baskonia (27+27+24+20): Simmons (25), Stewart (11), Duarte (12), Joksimovic (15), Frisch (11) -cinco inicial- Lawson (12), Spagnolo (6), Baugh (3) y Faried (3).

Árbitros: Antonio Conde, Vicente Martínez y Roberto Lucas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la séptima jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Barris Nord ante 5.644 espectadores. En el descanso, se realizó un reconocimiento al Club Ciclista Lleida, cuyo equipo sub-23 se ha proclamado campeón de España en su categoría. EFE

pbl/sab

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