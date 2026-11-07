1-0. Luis Suárez sentencia a favor del Sporting en el debut de Fonseca

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Lisboa, 7 nov (EFE).- Una acción individual del colombiano Luis Suárez aseguró este sábado el único gol del partido y la victoria del Sporting frente al Moreirense (1-0) en la undécima jornada de la Liga Portugal y en el debut de su nuevo técnico, Paulo Fonseca.

A pesar del poco tiempo que lleva al volante del equipo, Fonseca ya ha logrado introducir algunas de sus ideas en el Sporting, ahora con más intensidad y más ofensivo que antes, además de primar el juego por las bandas, con el lateral español Iván Fresneda sumándose a su compatriota Santi Altimira en la construcción del ataque.

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Los 'leones' tenían prácticamente siempre el balón en sus pies, pero no lograron convertirlo en goles hasta un contraataque en el minuto 61, cuando Luis Suárez se deshizo de un defensa del Moreirense por la banda derecha y, con la zurda, lanzó un potente disparo desde la esquina del área para abrir el marcador.

Luis Suárez fue sustituido en el 75, antes de que le mostraran una tarjeta amarilla que le habría dejado fuera de la próxima jornada, en la que el Sporting visitará al líder y actual campeón, el Oporto.

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El Moreirense, con los españoles Álvaro Martínez y Rodri Alonso sobre el terreno de juego, aún causó escalofríos al rival en los últimos compases, pero el Sporting, en el tercer puesto, acabó conservando los tres puntos.

El partido también estuvo marcado por el homenaje que los aficionados del Sporting rindieron a su exjugador más famoso, Cristiano Ronaldo, con una ovación de pie en el minuto 7 y varios gritos de "SIU" -su icónica celebración de los goles-, después de que el astro anunciara recientemente su retirada de la selección de Portugal. EFE

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