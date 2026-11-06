Tellado dice que Sánchez "recibió un país que funcionaba" y lo va a dejar "ensangrentado"

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Ávila, 6 nov (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este viernes al Gobierno del presidente Pedro Sánchez (PSOE), al afirmar que "recibió un país que funcionaba y va a dejar un país ensangrentado".

Frente a decenas de simpatizantes y afiliados durante la presentación de los candidatos de su partido por Ávila a las elecciones del 29 de noviembre, Tellado ha hecho un llamamiento a los populares para mantener dos de los tres diputados que reparte la provincia abulense y lo ha justificado en la "urgencia de recuperar España" tras un Ejecutivo "desastroso".

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"Tenemos un gobierno desastroso, probablemente el peor de la democracia y no sabemos si es más corrupto o más negligente", ha aseverado, antes de señalar que esa mezcla de mala gestión y corrupción ha tenido "consecuencias nefastas" para el país.

En particular, ha hecho referencia a los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), por cuyas víctimas se ha guardado un minuto de silencio, y ha criticado al exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), al que ha reprochado que "ha tenido que irse a casa 115 muertos después".

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Sin embargo, la mayor parte de las críticas se han dirigido al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y ha insistido en la necesidad de que el PP gane "con la contundencia necesaria" el próximo 29 de noviembre para que el cambio en el Ejecutivo quede "perfectamente blindado".

"Sánchez lo ha destrozado absolutamente todo y a nosotros nos toca ahora reconstruirlo", ha manifestado y hacer que "España recupere el orden perdido durante estos ocho años".

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En el acto se han presentado las candidaturas del PP de Ávila a las elecciones generales del 29 de noviembre, encabezadas por Héctor Palencia al Congreso y Alicia García al Senado. EFE

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