Sánchez defiende el ejemplo de la dimisión de Puente frente al PP que no asume responsabilidades en tragedias

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ha defendido la ejemplaridad de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda frente a un PP que, dice, no asume responsabilidades cuando le ha tocado gestionar tragedias.

En un mitin de precampaña en Valencia --el primero de los socialistas después del choque entre dos trenes de alta velocidad que causó 69 fallecidos la semana pasada-- ha elogiado a Puente como "un buen político" y ha rechazado los señalamientos de la oposición.

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Así, ha lamentado que PP y Vox criticaran primero que Puente no dimitía y cuando lo hizo "también le han criticado" y considera que lo hacen porque los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no asumen responsabilidades cuando hay una crisis y están en el Gobierno.

"Porque el ejemplo de humildad y de ejemplaridad que ha ejercido Oscar Puente, ellos jamás lo practican ante ninguna crisis y ninguna tragedia que hayan podido gestionar al frente del Gobierno", ha indicado.

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"HEMOS DADO LA CARA"

Ante unas 5.000 militantes y simpatizantes socialistas, entre los que han accedido al polideportivo municipal de El Cabanyal de Valencia y los que han tenido que quedarse fuera, el jefe del Ejecutivo ha dicho que la lección que extrae de la tragedia ferroviaria de Urda es "que los servicios públicos importan".

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Y en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha advertido, se va a decidir entre la defensa de lo público que, asegura, hacen los socialistas y a los "recortes y la motosierra" que promueven PP y Vox. "O reforzar lo público o recortar lo público".

En la misma línea ha dicho que crisis y tragedias "desgraciadamente suceden" pero la cuestión es cómo responde el Ejecutivo ante ellas. Así, ha reivindicado que su Gobierno estuvo "acompañando a las víctimas", a sus familiares y a los heridos.

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"Hemos dado la cara con absoluta transparencia y hemos asumido la responsabilidad política con la dimisión de un gran político como es Óscar Puente", ha enfatizado en un acto en el que se ha coreado el nombre del exministro.

SEGUIR EL EJEMPLO DE BRASIL Y ESTADOS UNIDOS

Para ganar a la derecha en las urnas ha hecho un llamamiento a que los ciudadanos acudan a las urnas --"la fórmula es la movilización" -- y ha instado a seguir el ejemplo reciente de Brasil, donde Lula da Silva venció por sorpresa al candidato de la derecha; y de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos en las que los demócratas se impusieron a los republicanos del presidente Donald Trump.

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"Si en Brasil se pudo y en Estados Unidos se pudo, en España el 29 de noviembre se podrá, votando al Partido Socialista", ha arengado, llamando a hacer "historia" y dar "un ejemplo al mundo". Considera por tanto que dentro de tres semanas, cuando se abran las urnas en España, los ciudadanos tienen la oportunidad de "mirar el desastre por el retrovisor y no tener que atravesarlo" en referencia a un hipotético Gobierno de PP y Vox.

En ese sentido ha defendido la independencia de su proyecto político en contraposición al de la oposición, influido por potencias extranjeras, según ha alertado.

Así ha rechazado las críticas "del de la motosierra" en referencia al presidente de Argentina, Javier Milei, y "al de Washington" por Trump y ha pedido a los ciudadanos que con su voto les lancen el mensaje de que "España se gobierna desde España" y no desde la capital estadounidense, "ni desde Buenos Aires ni desde Moscú ni desde Tel Aviv".

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"Se gobierna desde España y no vamos a permitir que nuestro país se convierta en el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista", ha lanzado.