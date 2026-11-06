Espana agencias

Sánchez contrasta la "dignidad y ejemplaridad" de Puente con la forma de actuar del PP

Guardar

Valencia, 6 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha elogiado este viernes la "dignidad y ejemplaridad" de Óscar Puente al dimitir y asumir una responsabilidad política tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha asegurado que el PP nunca ha sido capaz de asumir ante otras tragedias.

Sánchez ha contrastado esa actuación en el primer acto de precampaña del 29N que ha protagonizado tras ese accidente, en el que fallecieron 69 personas y que ha motivado la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.

PUBLICIDAD

Un acto en el que se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente y a las que se ha referido en diversas ocasiones el jefe del Ejecutivo en su intervención.

Ha calificado de "tragedia" lo ocurrido en Urda y ha resaltado que la fuerza de España se pone de manifiesto dando soluciones a ese tipo de situaciones, entre las que ha incluido la dana sufrida por la Comunidad Valenciana hace dos años.

PUBLICIDAD

Sánchez ha asegurado que el Gobierno ha dado la cara ante el accidente ferroviario y ha asumido una responsabilidad política con la dimisión de "un gran político" como es Óscar Puente.

Tras subrayar que el PP y Vox le han criticado tanto antes como después de la dimisión, ha considerado que eso es consecuencia de que el "ejemplo de dignidad y ejemplaridad" que ha dado, esos partidos jamás lo practican ante ninguna crisis o tragedia que hayan tenido que gestionar al frente de algún gobierno.

A su juicio, una lección que se extrae de este tipo de tragedias es que los servicios públicos importan, y, por ello, ha instado a apoyar al PSOE en las urnas el 29 de noviembre frente a los recortes y la "motosierra" que ha dicho que representan la ultraderecha y la derecha que ha asegurado que ha claudicado ante ella. EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

El Gobierno se compromete a crear una oficina de atención a las víctimas del accidente de Urda, mientras los partidos retoman la precampaña electoral del 29 de noviembre. Sánchez viaja hoy a Valencia, Abascal a Granada y Feijóo prepara su visita a El Hormiguero el jueves, el mismo día que tendrá lugar la huelga general

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

Juanjo Bona mira a los fantasmas del pasado en su nuevo single, ‘Pobre de mí’, y adelanta cómo será su segundo disco: “Más electrónico, más moderno, pero con bastante folclore”

El aragonés salido de ‘0T 2023′ estrena el primer adelanto de su segundo disco, y confiesa a ‘Infobae’sus inseguridades ante esta nueva etapa: “Hay veces que el miedo me atormenta y pienso: ¿hasta dónde podré llegar?”

Juanjo Bona mira a los fantasmas del pasado en su nuevo single, ‘Pobre de mí’, y adelanta cómo será su segundo disco: “Más electrónico, más moderno, pero con bastante folclore”

El único lago natural de Andalucía está en Córdoba, donde se encuentra la Laguna de Zóñar y cómo visitarla

A pocos kilómetros de un municipio de casas blancas, este espacio protegido reúne aves acuáticas, senderos señalizados y vistas sobre un paisaje agrícola de interior

El único lago natural de Andalucía está en Córdoba, donde se encuentra la Laguna de Zóñar y cómo visitarla

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

El experto detalla los criterios clave que las entidades bancarias evalúan antes de conceder una hipoteca, desde la estabilidad laboral hasta el nivel de endeudamiento previo del solicitante

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

La Fiscalía pide sentar en el banquillo a Koldo García, Víctor de Aldama, Isabel Pardo de Vera y Jéssica Rodríguez por el caso Koldo y solicita el archivo para otros 12

Un hotel para tu coche: dos españoles crean una aplicación para alquilar plazas de garaje por horas

La Guardia Civil estima en 88.146 los migrantes retornados a Marruecos desde Ceuta

‘El cambio necesario’: el PP presenta su campaña con Cataluña como su gran apuesta y con Feijóo haciendo tándem con Xavier García Albiol

ECONOMÍA

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

Los economistas alemanes se rinden ante el crecimiento de España: más empleo gracias a la inmigración y un crecimiento que llegó para quedarse

CASA 47 sorteará 442 viviendas en alquiler asequible desde 350 euros al mes: dónde están y cómo solicitarlas

DEPORTES

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”

La reflexión de Kylian Mbappé sobre los sueldos “indecentes” de los futbolistas: “El fútbol funciona así. No lo voy a revolucionar”

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda