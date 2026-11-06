Sánchez contrasta la "dignidad y ejemplaridad" de Puente con la forma de actuar del PP

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Valencia, 6 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha elogiado este viernes la "dignidad y ejemplaridad" de Óscar Puente al dimitir y asumir una responsabilidad política tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha asegurado que el PP nunca ha sido capaz de asumir ante otras tragedias.

Sánchez ha contrastado esa actuación en el primer acto de precampaña del 29N que ha protagonizado tras ese accidente, en el que fallecieron 69 personas y que ha motivado la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.

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Un acto en el que se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente y a las que se ha referido en diversas ocasiones el jefe del Ejecutivo en su intervención.

Ha calificado de "tragedia" lo ocurrido en Urda y ha resaltado que la fuerza de España se pone de manifiesto dando soluciones a ese tipo de situaciones, entre las que ha incluido la dana sufrida por la Comunidad Valenciana hace dos años.

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Sánchez ha asegurado que el Gobierno ha dado la cara ante el accidente ferroviario y ha asumido una responsabilidad política con la dimisión de "un gran político" como es Óscar Puente.

Tras subrayar que el PP y Vox le han criticado tanto antes como después de la dimisión, ha considerado que eso es consecuencia de que el "ejemplo de dignidad y ejemplaridad" que ha dado, esos partidos jamás lo practican ante ninguna crisis o tragedia que hayan tenido que gestionar al frente de algún gobierno.

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A su juicio, una lección que se extrae de este tipo de tragedias es que los servicios públicos importan, y, por ello, ha instado a apoyar al PSOE en las urnas el 29 de noviembre frente a los recortes y la "motosierra" que ha dicho que representan la ultraderecha y la derecha que ha asegurado que ha claudicado ante ella. EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)