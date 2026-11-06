Espana agencias

Quince personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha tras el accidente, 2 en UCI

Guardar

Toledo, 6 nov (EFE).- Quince personas permanecen ingresadas a primera hora de este viernes en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), dos de las cuales están en UCI y permanecen estables.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que a lo largo de este jueves se han trasladado a cinco pacientes a hospitales de Madrid para mejorar la cercanía a sus familias.

PUBLICIDAD

De este modo, desde que se produjo el accidente el 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas, de los 110 viajeros que fueron hospitalizados inicialmente en seis hospitales del Sescam, 95 ya han recibido el alta.

De los quince ingresados por este siniestro, nueve están en el Hospital Universitario de Toledo, dos de ellos en la UCI y siete en cama convencional, mientras que en las últimas 24 horas dos han sido trasladados a Madrid y uno ha pasado de UCI a cama convencional.

PUBLICIDAD

Además, en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), una persona sigue hospitalizada y otra ha sido trasladada a Madrid, y en el Hospital de Ciudad Real, cuatro permanecen hospitalizados en cama convencional, mientras que dos personas sido trasladadas a Madrid.

En el Hospital de Albacete también hay un hospitalizado en cama convencional.

Por otro lado, los restos mortales de 66 de las 69 personas fallecidas ya han sido entregados a sus familias, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

El balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad y de las 69 identificaciones realizadas, 54 son de personas de nacionalidad española y 15 corresponden a ciudadanos extranjeros. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mueren 12 de los 110 perros rescatados en Buñol (Valencia): los encontraron encadenados sin agua ni comida en una parcela rural

La Guardia Civil detuvo al propietario por un delito de maltrato animal

Mueren 12 de los 110 perros rescatados en Buñol (Valencia): los encontraron encadenados sin agua ni comida en una parcela rural

‘Supervivientes All Stars 3’ vive una expulsión que hace llorar a Jorge Javier y deja a sus dos primeros finalistas

La audiencia protagoniza una de las despedidas más emotivas de la edición, mientras las últimas nominaciones dejan a dos concursantes a las puertas de la victoria

‘Supervivientes All Stars 3’ vive una expulsión que hace llorar a Jorge Javier y deja a sus dos primeros finalistas

Precio del oro en España hoy viernes 6 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España hoy viernes 6 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La OCU señala el “efecto cohete y pluma” con el que las gasolineras automáticas no han aplicado los descuentos del Gobierno

Los aumentos del coste de los carburantes se trasladan con rapidez a los surtidores, mientras que las bajadas tardan más tiempo o no se aplican por completo

La OCU señala el “efecto cohete y pluma” con el que las gasolineras automáticas no han aplicado los descuentos del Gobierno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La OCU señala el “efecto cohete y pluma” con el que las gasolineras automáticas no han aplicado los descuentos del Gobierno

La OCU señala el “efecto cohete y pluma” con el que las gasolineras automáticas no han aplicado los descuentos del Gobierno

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Las reclamaciones de los militares a los partidos políticos de cara al 29-N: profesión de riesgo, salarios más altos y reformas laborales

El organismo que custodia millones de datos sobre la Seguridad del Estado se ha pasado medio año con sus cinco ascensores con el sistema de tracción que los sujeta “caducado” y en estado “grave”

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Carlos Cuerpo descarta cerrar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y abre la puerta a reducir la velocidad comercial

ECONOMÍA

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Las pensiones españolas, las más generosas de la Unión Europea, absorben un tercio de la recaudación fiscal del Estado

La especulación llega al campo: 900 fondos buitre controlan tierras por valor de 100.000 M€ y bloquean el acceso de jóvenes agricultores al agua y la tierra

Los economistas critican el laberinto fiscal del alquiler y creen que las deducciones fiscales a los caseros pueden provocar errores y sanciones

DEPORTES

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”