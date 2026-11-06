Quince personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha tras el accidente, 2 en UCI

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Toledo, 6 nov (EFE).- Quince personas permanecen ingresadas a primera hora de este viernes en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), dos de las cuales están en UCI y permanecen estables.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que a lo largo de este jueves se han trasladado a cinco pacientes a hospitales de Madrid para mejorar la cercanía a sus familias.

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De este modo, desde que se produjo el accidente el 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas, de los 110 viajeros que fueron hospitalizados inicialmente en seis hospitales del Sescam, 95 ya han recibido el alta.

De los quince ingresados por este siniestro, nueve están en el Hospital Universitario de Toledo, dos de ellos en la UCI y siete en cama convencional, mientras que en las últimas 24 horas dos han sido trasladados a Madrid y uno ha pasado de UCI a cama convencional.

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Además, en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), una persona sigue hospitalizada y otra ha sido trasladada a Madrid, y en el Hospital de Ciudad Real, cuatro permanecen hospitalizados en cama convencional, mientras que dos personas sido trasladadas a Madrid.

En el Hospital de Albacete también hay un hospitalizado en cama convencional.

Por otro lado, los restos mortales de 66 de las 69 personas fallecidas ya han sido entregados a sus familias, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

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El balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad y de las 69 identificaciones realizadas, 54 son de personas de nacionalidad española y 15 corresponden a ciudadanos extranjeros. EFE