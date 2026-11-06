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La Junta Electoral paraliza las papeletas de Unidad del Pueblo Canario hasta que se resuelva si induce a confusión

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La Junta Electoral Provincial ha decidido paralizar de forma preventiva las papeletas al Congreso y Senado del partido Unidad del Pueblo Canario (UPC) para las elecciones del próximo 29 de noviembre hasta que la Justicia resuelva si sus siglas pueden inducir a confusión con el partido Unión del Pueblo Canario, que obtuvo representación en las Cortes en 1979.

Así, ha decretado "posponer la confección de las papeletas al Congreso" y "todas" las del Senado en "Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote", al ser "listas abiertas" y "afectar la confección a todas las formaciones políticas concurrentes", según explica la Junta este viernes en un escrito.

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Esta decisión llega después de que la formación Drago Canarias interpusiera este jueves un recurso contencioso-electoral ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife contra el acuerdo de proclamación de la coalición Unidad del Pueblo Canario (UPC) por "inducir a confusión al electorado y usurpar las siglas vigentes e históricas de la política soberanista en Canarias".

En este sentido, sostiene que se trata de una vulneración "flagrante" del artículo 46.4 de la LOREG que especifica que "la presentación de candidaturas debe realizarse con denominaciones, siglas o símbolos que no induzcan a confusión con los pertenecientes o usados tradicionalmente por otros partidos legalmente constituidos".

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Por ello, Drago alegó que las siglas utilizadas por la coalición impulsada por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar bajo las silgas UPC al 29N, podían "inducir a confusión al electorado y usurpar la siglas vigentes e históricas de la política soberanista en Canarias".

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EuropaPress

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